Schwungvoll zum Titel

Die Bayerischen Meisterschaften im Boogie Woogie gingen in Oberpframmern über die Bühne. Auch Kerstin Engel und Johannes Hien von den Boogie Babies Bruck/Bodenwöhr waren vertreten. Mehr als das. Sie holten sich gleich den Titel.

Bruck/Bodenwöhr. In der ausverkauften Halle herrschte gute Stimmung. Engel und Hien wurden wegen ihres mittlerweile hohen Bekanntheitsgrades in der Szene mit einem frenetischen Beifall begrüßt. Im Finale konnten die beiden in der Slow-Runde ihre Leistung nochmals kräftig steigern und letztendlich in der Fast-Runde ihre ganzen Stärken ausspielen. Mittlerweile ist die nahezu hundertprozentige Trefferquote bei der Positionierung der Highlight-Figuren in der Musik zu einem Markenzeichen geworden. Kaum ein anderer ist in der Lage, innerhalb von Sekunden zu entscheiden, wann der Beginn einer Figur zu setzen ist, damit sie auch an der richtigen Stelle der Musik endet - und das bei über 200 Taktschlägen pro Minute.Bei den Wertungsrichtern herrschte große Einigkeit. Kerstin Engel und Johannes Hien sind das beste bayerische und damit wohl auch deutsche Boogie-Paar der Hauptklasse. Die Mitglieder der Boogie-Babies, die zu Hause bleiben mussten, wurden ständig über den Stand des Wettbewerbs informiert.