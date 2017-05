Beim Behördenschießen in Roding siegte die Mannschaft der Marktgemeinde Bruck mit den Schützen Joachim Hanisch, Harald Kaiser, Franz und Johann Schuhbauer. Sie sicherten sich damit den dritten Wanderpokal seit 1999. Es wurden mit dem Gewehr zehn Schuss auf 200 Meter und mit der Pistole zehn Schuss auf 20 Meter abgegeben. Die Brucker erreichten ein Ergebnis von 692 Ringen. In der Einzelwertung erreichte Harald Kaiser mit der Pistole den zweiten Platz mit 98 Ringen und in der Gesamtwertung Gewehr und Pistole Johann Schuhbauer ebenfalls den zweiten Platz mit 181 Ringen.