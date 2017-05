Turnier zu Ehren Zwingmanns

Die Sportfreunde Bruck richteten im Oktober zum ersten Mal eine Marktmeisterschaft im Tischtennis aus. Auch Christoph Zwingmann war dabei. Kurz darauf starb er. Nun organisierte der Verein ein Gedächtnisturnier.

Die Frau des Verstorbenen, Maria Zwingmann, ließ sich als Schirmherrin nicht lange bitten. So plante der Sportausschuss der Sportfreunde unter Leitung von Christopher Wittmann die Umsetzung des Turniers. Aufgeteilt in einem Eltern-Kind-Turnier am Vormittag sowie einem Erwachsenenturnier am Nachmittag bekamen alle die Chance, dabei zu sein. Über 30 Teilnehmer erwiesen Christoph Zwingmann bei einer Gedenkminute die Ehre.Am Ende konnte sich in der Kategorie Eltern-Kind das Team Schmid vor dem Team Heigl durchsetzen. Bei den Erwachsenen stand ein langer Weggefährte Christophs auf dem Treppchen. Karl-Heinz Birkner siegte in der Konkurrenz Erwachsener mit keinem Punktverlust. Durch gute Resonanz überlegen sich die Sportfreunde, das Turnier nun im jährlichen Intervall abzuhalten, ganz im Gedächtnis an Christoph Zwingmann.