25.04.2017

Das Festzelt steht, der Countdown läuft: Die Stadt Burglengenfeld feiert den 475. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Das Jubiläumsvolksfest unter Regie von Festwirt Gerhard Böckl aus Schwarzenfeld beginnt am Donnerstag, 27. April, um 17 Uhr und dauert bis einschließlich Montag, 1. Mai.

Festspiel vorm Rathaus

Ökumenischer Gottesdienst

Einer der Höhepunkte wird das historische Festspiel samt Festzug am Sonntag, 30. April, werden. Party-Stimmung trifft hier auf historisches Treiben, der "Froschhax'n Express" auf die Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp. An den Abenden spielen die Live-Bands "D'Quertreiber" (Donnerstag ab 19.30), "Highline" (Freitag ab 19.30 Uhr), "Froschhax'n Express" (Samstag ab 19.30 Uhr), die "Breznsalzer" (Sonntag ab 19.30) und das "Original Duo Montana" (Montag ab 16 Uhr). An den Nachmittagen sorgen die Musikkapelle St. Vitus (Historischer Festnachmittag am Sonntag) und "D'Felserer - Bairisch-Blech" (Montag, 11 bis 13 Uhr) für Stimmung. Nostalgisch dürften die Schaukämpfe des Boxclubs Burglengenfeld werden (Montag, 14 bis 15 Uhr). Kinder- und Familientag ist am Samstag ab 14 Uhr mit vergünstigten Preisen für die Fahrgeschäfte.Am Sonntag steht die bewegte Geschichte der Stadt im Fokus: Um 13 Uhr ist auf dem Marktplatz Bierausschank und Standkonzert der Musikkapelle St. Vitus. Ab 14 Uhr ist vor dem Rathaus ein historisches Festspiel zu sehen, verfasst von Michael Chwatal mit Unterstützung von Gerhard Schneeberger und Dietmar Schmid. Im Zentrum der Handlung steht ein Blick zurück auf die Ereignisse rund um die Verleihung der Stadtrechte. Protagonisten sind die Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp, der damalige Bürgermeister, Stadtwächter und Marktfrauen sowie ein dreister Eierdieb.Im Anschluss bewegt sich der große Festzug beginnend an der Parkhaus-Kreuzung bei Spielwaren Nußstein die Kallmünzer Straße hinauf Richtung Jet-Tankstelle. Dort wendet der Festzug im Kreuzungsbereich und nimmt den Weg zurück Richtung Regensburger Straße. Hier geht es wieder Richtung Marktplatz, am Rathaus vorbei zur Naab-Brücke, von dort über die Friedhofstraße zum Volksfestplatz/Georgianger. Zum Festzug hat die Stadtverwaltung außer den örtlichen Vereinen auch historisch gewandete Gruppen eingeladen. Mit dabei sind unter anderem die Ensembles des Further Drachenstichs, des Festspiels "Vom Hussenkrieg" aus Neunburg vorm Wald und der Fanfarenzug der Trenck-Festspiele Waldmünchen sowie Vereine aus Burglengenfeld und den Nachbarstädten.Anlässlich des Jubiläums "475 Jahre Stadt Burglengenfeld" ist am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst in der Stadtpfarrkiche St. Vitus. Er wird zelebriert von Pfarrer Franz Baumgartner, Pfarrer Helmut Brügel und Pfarrer Gottfried Tröbs. (Hintergrund)___Weitere Informationen: