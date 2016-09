Kultur Burglengenfeld

Burglengendfeld. In den USA und in England sind die Fans wie die Kritiker begeistert. Mit "Judith Owen & Band" gastiert am Donnerstag, 13. Oktober (20 Uhr), einer der bisherigen Höhepunkte im "Keller 10" (Kellergasse 59) in Burglengenfeld. Die Singer/Songwriterin aus Wales hat mit "The Section" eine der besten Bands der Musikgeschichte im Rücken. Sie wird begleitet vom legendären Bassisten Leland Sklar (Crosby, Stills & Nash, Phil Collins, Rod Stewart, Robbie Williams, Toto) und Drummer Russ Kunkel (Jackson Browne, Bob Dylan, Don Henley, Bob Seger, Neil Young, Nitty Gritty Dirt Band).



Neues Album "Ebb & Flow" erschienen

Ende Februar erschien ihr neues Album "Ebb & Flow" auch in Deutschland. Die Musikpresse bezeichnete es als "bestes Album, das Joni Mitchell nie gemacht hat". Sofort hört man ihre musikalischen Einflüsse heraus: James Taylor, Carole King und natürlich die "Blue"-Sängerin. "Über die menschlichen Empfindungen zu singen, das Leben im Schatten von Verlust und Frustration, Traurigkeit und Einsamkeit, und dabei nicht alles nur sentimental zu betrachten, sondern etwas herausragend Schönes daraus zu machen - das ist der Job des Songschreibens", beschreibt Judith Owen ihre künstlerische Intention.Karten gibt es ab sofort im Buch- und Spielladen (Marktplatz 10) unter Telefon 09471/607062 und per E-Mail info@derspielladen.de