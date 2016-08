Kultur Burglengenfeld

Die grausamen Terroranschläge von Paris sind auch in den sozialen Netzwerken noch immer ein dominierendes Thema. Und dann wurde wird über die sozialen Medien ein Lied zum Hit, das die Gefühlslage vieler Menschen trifft. Es stammt von dem bayrischen Singer-/Songwriter Alex Diehl (27) und heißt "Nur ein Lied". Am Donnerstag, 22. September, gastiert Diehl um 20 Uhr mit seiner Band im Veranstaltungszentrum Burglengenfeld. Der Künstler Alex Diehl hat als spontane Reaktion auf die tragischen Ereignisse in Paris "Nur ein Lied" geschrieben und damit den Usern der sozialen Netzwerke zutiefst aus dem Herzen gesprochen. Seit dem 20. November vergangenen Jahres ist dieser Song auch im Verkauf. Die Erträge aus der Veröffentlichung kommen der Hilfsorganisation "Save the Children" zu Gute. Karten für das Konzert im VAZ Burglengenfeld gibt es im Vorverkauf über www.nt-ticket.de und darüber hinaus bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Bild: hfz