25.04.2017

Sie lieben die Musik, sie lieben das Tanzen, sie lieben das Feiern. Seit über 20 Jahren stehen die Tiroler "Ursprung-Buam" für gute Laune und handgemachte Volksmusik.

Am Freitag, 5. Mai , ab 20 Uhr sind sie im VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld zu erleben, am Sonntag, 21. Mai , ab 18 Uhr im Evangelischen Vereinsheim in Weiden. Karten bei den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und unter www.nt-ticket.de . Bild: Büro Ungerank