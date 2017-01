Kultur Burglengenfeld

16.01.2017

Den "Märchenprinz", den "Großvater" und das "Bergwerk": Wer kennt sie nicht? Die Hits kommen aus Österreich. "I am from Austria" nennt sich sinnhaft die Band, die sie der Reihe nach alle wieder aufleben lässt.

Nicht nur deutsch

Austro-Pop aus über drei Jahrzehnten zieht die Besucher an. Voll ist das VAZ am Freitagabend, wenn die sechsköpfige Crew auf der Bühne steht und damit anfängt, eine Revue mit Hits aus dem Nachbarland zu starten, die jeder im Saal kennt. Das Projekt "I am from Austria" lebt von der Aneinanderreihung von Titeln, die Zweierlei gemeinsam haben: Allesamt setzten sie einst Meilensteine und traten im Alpenstaat ihren Siegeszug durch die mitteleuropäischen Charts an.Rainhard Fendrich gab der Band eine Steilvorlage und lieferte ihr den Namen. "Da bin i her, da gehör i hin - I am from Austria" nannte er einst diese Nummer, die in der Show natürlich nicht fehlen darf und ebenso mit höchstem Wiedererkennungswert vorkommt wie alle anderen Lieder. Von Fendrich sind da zum Beispiel noch "Macho Macho" und "Weilst a Herz hast wia a Bergwerk" dabei. Wolfgang Ambros findet sich mit "Schifoan", "Zwickt's mi" und "Es lebe der Zentralfriedhof" wieder. Von Georg Danzer reiten die Musiker die "Weißen Pferde". STS steuert seinen "Großvater" und "Fürstenfeld" bei, von Josie Prokopetz und Fredi Tauchen taucht "Codo" aus der Sternenmitte, der Dritte von links, auf. Von der "EAV" kommt der "Märchenprinz" zu Ehren, machen "Heiße Nächte in Palermo" Freude.Ein Medley widmet sich Falco. "Jeanny" gehört dazu, der "Der Kommissar" und "Out of the dark". Womit klar wird: Austro-Pop, mit dem sich Künstler aus dem Nachbarland einst gegen die Übermacht der englischsprachigen Musikkultur aufbäumten, muss gar nicht immer deutsch sein. "Flying high" und "Live is life" von Opus beweisen es auch. "I am from Austria" steht eben für eine Mischung, die Erfolge in großer Bandbreite widerspiegelt.Das zeigt sich auch bei den Liebesliedern: Die Sechs spielen Ludwig Hirschs eher düsteres "I mog di" genauso wie den fröhlichen Anmach-Song "Di entschuldige, i kenn di" von Peter Cornelius. Am Ende kommt dann noch Gänsehaut-Feeling dazu, wenn Hubert von Goiserns "Weit weit weg" erklingt.Das Publikum findet seinen Spaß an dieser Austro-Pop-Reminiszenz. Die Besucher springen auf, singen und klatschen mit, lassen sich zwischendurch aber genauso gerne ein bisschen zum Träumen verleiten. Die musikalische Reise durch ein schier unerschöpfliches Repertoire vergeht wie im Flug. Und sie beweist: "I am from Austria" berührt den Nerv einer Generation. Begeisterter Applaus ist der Lohn dafür.