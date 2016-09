Kultur Burglengenfeld

02.09.2016

6

0 02.09.2016

Die Metal-Formation "Brainstorm" gastiert am Freitag, 23. September , um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld. Unter dem Motto "Nights of the Storm" bekommt der Fan die volle Packung Metal - verspricht der Veranstalter. Das aktuelle Album "Scary Creatures" ist im Januar 2016 erschienen und landete direkt in den Charts. Als "Special Guest" wird beim Konzert in Burglengenfelf außerdem die Gruppe "Winterstorm" mit von der Partie sein. Die bayrischen Senkrechtstarter sind kein unbeschriebenes Blatt und haben bereits einige Tourneen hinter sich. Karten für den Metal-Doppelpack sind bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Alex Kuehr