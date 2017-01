Kultur Burglengenfeld

30.01.2017

"Alles muss raus!" - so lautet der Titel des Gastspiels des Comedians "Bembers", der am Samstag, 11. Februar , ab 20 Uhr im VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld zu erleben ist.

Karten für die Veranstaltung gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de . Bild: Ott Photographics