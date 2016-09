Kultur Burglengenfeld

Kathi Weber und Sarah Leonhard haben's drauf: Sie sind so etwas wie die 2.0-Version von "Laptop und Lederhosn": jung, selbstbewusst und sexy verkörpern die zwei Mädels von "Kinihasn" den berühmten charmanten Widerspruch aus Tradition und Moderne, aus weiß-blau und kosmopolitisch. Der Kinihasn- Sound klingt unverkennbar bayerisch, aber auch ebenso unkonventionell und zeitgemäß, von zwei authentischen Mädels in Szene gesetzt, denen so schnell nicht die Puste ausgeht. Am Freitag, 7. Oktober , um 20 Uhr sind die beiden im VAZ-Burglengenfeld zu erleben. Karten auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Carsten Bunnemann