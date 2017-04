Kultur Burglengenfeld

Eigentlich wäre das Leben doch ganz einfach: Geburt, Pubertät, Fortpflanzungs-Partner finden, gutes Bier trinken, in Würde alt werden, dann sterben. Und bei all dem möglichst keinen Scherbenhaufen hinterlassen... Aber immer, wenn das einer sagt, mit diesem "relativ simpel", etwa beim Regal-Aufbau oder bei der Wegbeschreibung, immer dann gibt es irgendwo einen Haken - und es ist Vorsicht geboten.

Von seinem eigenen, eigentlich ziemlich einfachen Lebensplan und den vielen Hürden berichtet Stephan Zinner in seinem neuen Programm "relativ simpel". Locker plaudernd und an der Gitarre spielend erzählt der Kabarettist, auch bekannt als Nockherberg-Söder, Geschichten vom Leben und seinen Fallstricken. Am Freitag, 19. Mai, gastiert Zinner in Burglengenfeld im VAZ Pfarrheim, am Freitag, 2. Juni, in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz