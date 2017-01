Kultur Burglengenfeld

25.01.2017

Gefährlich, provokativ, leidenschaftlich: Die legendäre Rock & Funkband "Mother's Finest". Ihr explosives Gemisch aus Jazz, R&B, Rock und Funk kam schon lange vor der "Black Rock Coalition" und Bands wie den "Red Hot Chili Peppers". Mit ihrer spektakulären Hardfunk-Nummer "Baby Love" landeten sie ihren Welthit. Titel wie "Mickeys Monkey" oder "DisgoThisway Disgothatway" sind Klassiker. Der typische "Screaming Guitarsound", Joyces sexy-feministische Ausstrahlung, ihre soulige Gospelstimme, Glenns Metal-Härte, Mos Gitarre und der Funkybass von Wyzard sind das feurige Basement und Markenzeichen dieser erstklassigen Funk & Rock-Band. Am Freitag, 10. Februar, spielen "Mother's Finest" um 20 Uhr im VAZ/Pfarrheim (Kallmünzer Straße 16) in Burglengenfeld. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz