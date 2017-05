Kultur Burglengenfeld

02.05.2017

Von Wolfgang Houschka

In Erinnerungen schwelgen

Begeistert von King-Kopie

Burglengenfeld. Voraus die dringende Bitte: Kann mal endlich jemand diese Nebelmaschine auf der Bühne des Burglengenfelder Veranstaltungszentrums abstellen? In anderen Sälen hat man das schon zu Zeiten von Drafi Deutscher getan. Vielleicht könnte dann auch an gleicher Stelle eine Beleuchtungsanlage installiert werden, die nicht alles in Rot und Blau taucht. Wabernde Schleier und Farben wirken wie eine Axt, die alle Momente einer Show in Kleinteile zerhackt.Da war es also, dieses Revival mit dem Titel "The Elvis Xperience". Sonst nur in größeren Hallen aufgeführt. Diesmal vor oberpfälzischen Presley-Fans, die zweieinhalb Stunden in Erinnerungen schwelgen wollten. Konnten sie auch. Las Vegas und das 1968er Comeback des Megastars in den Burbank Studios von Los Angeles wurden reflektiert. Mit einem, der in den Staaten zur Welt kam und Nils Strassburg heißt. Der Mann sieht Elvis ähnlich, er kann singen (allerdings nicht wie der King) und er gibt sich Mühe, die Körpersprache der "Heartbreak Hotel"-Legende aus Tupelo/Mississippi zu erarbeiten. "Ich will ihn nicht kopieren", hat Strassburg in einem Pressetext verlauten lassen. Tut er dennoch. Im weißen und blauen Jumpsuit-Bühnenanzug der Las-Vegas-Shows und im Lederoutfit des Comeback-Auftritts in den Burbank Studios. Da waren vor 49 Jahren noch Scotty Moore und D. J. Fontana dabei. Diese Herren sind, wie sich zeigte, durch niemanden zu ersetzen.Vergleiche zu ziehen ist nur solchen gestattet, die sich ein Leben lang intensiv mit Elvis befasst haben. Die Masse des Publikums im Burglengenfelder Veranstaltungszentrum hat das sicher nie getan. Den Leuten taugt Strassburgs King-Kopie. Sie sind begeistert. Ist ja auch in Ordnung. Zumal es alles gibt, was Presley über die Jahre hinweg in die Hitparaden dieser Welt brachte. Von "That's Allright Mama" bis "Can't Help Falling In Love".Es gibt bessere Imitatoren als Nils Strassburg. Aber weitaus mehr schlechtere. Im Programm, das der Hauptdarsteller textsicher beherrscht, kommt es zu Höhepunkten. Dann, wenn er einen Gospelsong wie "Working On A Building" macht. Da wird die Show gemeinsam mit der Band "Roll Agents" furios. Es gibt aber auch Tiefpunkte. Denn Strassburg hat schwierige Arrangements wie "You've Lost That Lovin' Feeling" und "Just Pretend" im Programm. Zwei schrill an die Rampe tretende Background-Sängerinnen tragen zur Irritation bei. Da wird dann der Unterschied zu Kathy Westmoreland beim echten Elvis wie ein Keulenschlag deutlich.Trotzdem ein durchaus gelungener Abend. Von "Blue Moon Of Kentucky" bis hin zu "Suspicious Minds". Mit einem Elvis unserer Tage, der wie sein Idol Dutzende von Halstüchern unters Publikum bringt und einem Moderator, der eher störend durch die Aufführung stolziert.