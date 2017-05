Politik Burglengenfeld

"Den Flächenfraß in der Oberpfalz stoppen": Unter dieses Motto stellten die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen die Kreisversammlung am Mittwochabend im Gasthaus Sauerer in Burglengenfeld. Die Partei fordert eine Obergrenze von 4,7 Hektar Flächenverbrauch pro Tag in Bayern.

Kreisvorsitzende Tina Winklmann will dem "Wildwuchs abseits der Siedlungen" einen Riegel vorschieben. Sie fordert eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit bei der Ansiedlung neuer Betriebe. "Bauen ja, aber nicht auf der grünen Wiese", lautet die Devise der "Grünen". In keinem anderen Regierungsbezirk würden Zersiedelung und Flächenfraß solche Blüten treiben wie in der Oberpfalz. Die Grünen haben deshalb in den Landtag eine Resolution zur Deckelung des täglichen Landschaftsverbrauchs in Bayern eingebracht. Tina Winklmann kritisiert die von der CSU betriebene Lockerung des Anbindegebots, das dem Wildwuchs abseits der Siedlungen Tür und Tor öffne. Die Bundestagskandidatin aus Burglengenfeld wünscht sich "attraktive Innenstädte" und keine Zerstückelung der Landschaft durch Supermärkte, Betriebshallen und Stromtrassen, "die wir nicht brauchen"."Wir waren fleißig im Einsatz", betonte die gleichberechtigte Vorsitzende Elisabeth Bauer in ihrem Rückblick. Im Kampf gegen Rechts, für Frieden und Toleranz, gegen Atomkraft und für den Ausbau der regenerativen Energien. Der Kreisverband bringe sich ferner in die Netzwerke "Bündnis für Familie" und "Bildungsregion" ein . Er zählt derzeit 67 Mitglieder.Seit 15 Jahren ist der Brucker Ortsvorsitzende und Marktrat Manfred Pfauntsch dabei, der sich außerdem im Bund Naturschutz und in der Flüchtlingshilfe engagiert und dem Kreisvorstand der Grünen angehört.