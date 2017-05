Sport Burglengenfeld

07.05.2017

0 07.05.2017

Der ASV Burglengenfeld bleibt 2017 zu Hause ungeschlagen. 3:1 besiegte die Elf von Matthias Bösl den Meister aus Gebenbach. Da der ASV keine Chance mehr auf Platz zwei hat, verzerrte das den Wettbewerb nicht. Die DJK bot in der ersten Hälfte eine ansehnliche Leistung. Dem stand der ASV in nichts nach und es entwickelte sich ein flottes Landesliga-Spiel. Die starken Abwehrreihen ließen nur wenig Torchancen zu. Cengiz Izmire testete Marco Epifani im ASV-Tor. Sein Schuss aus 20 Metern landete aber direkt in den Händen des Keepers. Auf der anderen Seite versuchte Benjamin Epifani für den ASV sein Glück. DJK-Tormann Michael Nitzbon konnte den wuchtigen Schuss nur abprallen lassen, Christoph Dietrich kam zum Nachschuss zu spät (39.).

Den schönsten Spielzug der ersten Hälfte krönten die Burglengenfelder mit dem 1:0. Matthias Gröger bediente Benjamin Epifani, die Abseitsfalle der Gebenbacher schnappte nicht zu. Epifani legte im Strafraum quer zurück auf Gröger und der schob den Ball ein. Nach einem Freistoß von Stefan Schnaus aus der eigenen Hälfte setzte sich Gröger durch und verwandelte die Vorlage artistisch, indem er den Ball an Nitzbon vorbei ins Tor zirkelte (49.).Die DJK blieb weiter im Spiel. Timo Kohler startete zu einem Sololauf über beinah die gesamte Feldbreite und schloss mit einem Linksschuss ab, der an den Pfosten ging. Martin Kopac gelang der Anschlusstreffer. Auch am Siegtor war Gröger entscheidend beteiligt. Er setzte sich nach einem Freistoß durch und dribbelte in den Strafraum. Sein Querpass landete bei Rudolf Pfaffenroth, der verwandelte (90.). "Das Ergebnis ist verdient für Burglengenfeld. Wir haben trotzdem eine engagierte Leistung gezeigt. Wir haben fleißig gefeiert und wollen versuchen, die Runde ordentlich fertig zu bekommen. Wir waren gut im Spiel, haben schöne Bälle in den Strafraum bekommen, leider gabs meistens keinen Abnehmer", sagte Faruk Maloku. "Der Sieg war wichtig", sagte ASV-Trainer Matthias Bösl. "Die letzten Wochen waren unglücklich. Heute haben wir uns leichter getan und konnten befreit spielen. Der Sieg tut gut. Über 90 Minuten war er verdient."