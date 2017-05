Sport Burglengenfeld

21.05.2017

Beste Heimmannschaft der Liga, beste Abwehr der Liga, fairste Mannschaft der Liga - der Saisonabschluss des ASV Burglengenfeld ist gelungen. 1:0 bezwang die Mannschaft von Trainer Matthias Bösl den SV Donaustauf, verdient. Die ASV-Mannschaft beendet damit die Saison 2016/17 in der Landesliga Mitte auf dem sechsten Platz.

Nach einer Viertelstunde übernahm der ASV die Initiative. In der 17. Minute hatte Benjamin Epifani die Führung auf dem Fuß. Matthias Gröger schüttelte zwei Gegenspieler ab, drang in den Strafraum ein und legte quer zu Epifani. Der konnte den Ball aber nicht gut platzieren und Hanke war zur Stelle. Die nächste Gelegenheit ließ Epifani nicht aus.An der Strafraumgrenze fand er die Lücke zwischen den Donaustaufer Abwehrspielern und schoss den Ball mit dem linken Fuß ins rechte Toreck (38.) zum 1:0. Es dauerte bis zur 72. Minute, ehe Donaustauf zur ersten Torchance kam. Roger Luiz da Silva Teixeira Alves zeigte bei einem Freistoß seine gute Schusstechnik und setzte den Ball an den Torpfosten. Matthias Gröger hätte seine gute Leistung mit dem 2:0 krönen können, allein der Ball wollte nicht ins Tor. Mit einem energischen Antritt umspielte er im Alleingang Abwehr und Tormann des SV, doch dann gerieten Beine und Ball etwas durcheinander. Die letzte Torgelegenheit des Spiels hatte wieder Benjamin Epifani. Sein Schuss ging aber knapp neben dem Pfosten ins Toraus (80.).Klaus Augenthaler blickte nach dem Spiel auf die Saison zurück: "Mir hat dieses Jahr in der Landesliga sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe die Verantwortlichen des SV nicht enttäuscht. Es hat mir Riesenspaß gemacht, in der Landesliga einmal zurückzukehren zu den Wurzeln. Ich bin überall sehr herzlich empfangen worden. Ich denke, ich habe überall gezeigt, dass ich nicht der Weltmeister bin, sondern ein ganz normaler Mensch."Matthias Bösl sagte: "Ich glaube, das Spiel stand unter dem Einfluss, dass es um nichts mehr geht. Donaustauf hat sicherlich schon mit einem Auge auf die Relegation geschielt. Wir waren vielleicht einen Tick engagierter und giftiger und hatten die besseren Torchancen."