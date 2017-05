Sport Burglengenfeld

Der Kampf um den zweiten Platz in der Landesliga Mitte dürfte für den ASV Burglengenfeld beendet sein. Nach dem 2:4 gegen den SV Etzenricht mussten sich die Burglengenfelder auch beim 1. FC Bad Kötzting mit 0:2 geschlagen geben. Bei vier verbleibenden Spielen hat der ASV nun acht Punkte Rückstand auf Platz zwei. Wirklich enttäuscht sind die Verantwortlichen beim ASV nicht - der Gedanke an eine weitere Relegationsrunde verursachte nicht gerade Euphorie.

ASV-Trainer Matthias gratulierte dem 1. FC Bad Kötzting zum verdienten Sieg: "Wir sind momentan nicht in der Verfassung, einer so guten Mannschaft wie Bad Kötzting Paroli zu bieten. Wir haben es versucht, konnten das Spiel in der zweiten Hälfte etwas offener gestalten, ohne dass wir Bad Kötzting wirklich in die Bredouille hätten bringen können."Peter Gallmaier sprach seiner Mannschaft ein "riesiges Kompliment für die Leistung aus": "Sowohl läuferisch als auch kämpferisch war das sehr gut. In der ersten Halbzeit war das Spiel in der Defensive überragend. Nach vorne war es manchmal nicht zielstrebig genug. In der zweiten Hälfte haben wir etwas abgebaut, ohne die Kontrolle über das Spiel zu verlieren." Am Sonntag trifft der ASV zu Hause auf die DJK Gebenbach, die bereits Meister ist.ASV Burglengenfeld: M. Epifani, Karg, Sander, Schnaus, Zempelin, Beer (80. Schleicher), Scheibinger (62. Pfaffenroth), Dietrich, Janker (46. Hezer), Gröger, B. EpifaniTore: 1:0 (24.) Eyerer, 2:0 (80.) Masek - SR: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 300