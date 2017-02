Sport Burglengenfeld

01.02.2017

01.02.2017

Die Vorbereitung auf die restliche Saison läuft. Seit dem Wochenende trainiert der ASV Burglengenfeld wieder. Im Kader gibt es einige Neuerungen und auch das Trainer-Team verändert sich.

Bessere Standards

Am Sonntag sollte ein Test gegen die SpVgg Weiden das erste Trainingswochenende des Landesligisten abschließen. Nachdem mehrere Spieler krank wurden, musste das Spiel abgesagt werden. Die fitten Spieler absolvierten eine Laufeinheit. "Wir werden die Rückrunde ohne konkrete Zielvorgabe angehen. Wir wollen versuchen, unseren starken Teamgeist mitzunehmen, zu festigen und auszubauen. In den Spielen wollen wir unser Bestes geben und dann werden wir sehen, was herauskommt", sagt Trainer Matthias Bösl.Der ASV steht mit 35 Punkten und 38:17-Toren auf Platz vier der Tabelle, zwei Punkte entfernt vom Tabellenzweiten aus Donaustauf. "Auch wenn wir den zweiten Platz nicht anstreben, werden wir nicht nachlassen. Ich glaube, dass Gebenbach und Donaustauf vorne wegziehen werden. Wir wollen es ihnen nicht zu leicht machen, gehen aber mit der nötigen Gelassenheit an die Sache ran."Zwei Dinge beschäftigen den Trainer derzeit: Die wenigen Tore und die Schwäche bei Standardsituationen. Ein Lob spricht Bösl seiner Mannschaft dagegen für die Defensivleistung und für das schnelle Umschalt-Spiel aus. "Wir wollen das intensiv angehen. In engen Spielen müssen wir auch einmal aus ruhenden Bällen Kapital schlagen", sagt der Trainer. In der Winterpause hat sich der Kader der ersten Mannschaft marginal verändert. Benjamin Karg ist nun zumindest für die Vorbereitung eingeplant. "Wir müssen abwarten, wo seine berufliche Reise hingeht. Auch das sehen wir relativ entspannt. Sollte er auflaufen können, haben wir natürlich eine Verstärkung", sagt Bösl.Fabian Vlad zeigte in den Hallenturnieren, dass er ein technisch starker Spieler mit einem guten Abschluss ist. Der Trainer sieht das auch so: "Wenn er fleißig bleibt und bereit ist, Vollgas zu geben, dann hat er eine Chance. Die Perspektive und das Talent hat er." Dominik Knoll rückte in den Kader der ersten Mannschaft auf, Andreas Schneeweiß wird in den Kader der zweiten Mannschaft integriert. Auch im Trainerteam gibt es kleine Verschiebungen. Robert Rödl will aus persönlichen Gründen die zweite Mannschaft nicht mehr trainieren, er wird ins Trainer-Team der ersten Mannschaft aufrücken. "Er ist ein erfahrener Mann.", sagt Bösl. Der bisherige Co-Trainer Christian Beer wird in der kommenden Saison den SV Leonberg trainieren. In der Rückrunde ist er für die zweite Mannschaft verantwortlich. "Das ist völlig in Ordnung, dass er als eigenverantwortlicher Trainer den SV Leonberg übernimmt. Er war für mich ein loyaler Trainerkollege. Ich hoffe, dass es für ihn der richtige Schritt ist und dass sich der Erfolg einstellt, den er sich erwünscht. Dafür wünsche ich ihm alles Gute", sagt der Trainer. In der neuen Saison wird Andre Schille die zweite Mannschaft übernehmen. Er trainiert derzeit noch den Kreisklassisten TSV Winklarn.