16.02.2017

Die Fußballabteilung des ASV Burglengenfeld kann auch in der kommenden Saison auf Trainer Matthias Bösl setzen. Bereits im Dezember fanden sich die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Werner Besenhard im Naabtalpark ein. Nur wenige Minuten dauerte das Gespräch im Funktionsgebäude, dann war klar, dass Bösl mindestens noch ein Jahr bleiben wird.

Seit sechs Jahren trainiert Bösl nun den ASV. "Mir ist es nicht schwer gefallen, für ein weiteres Jahr zuzusagen", sagt er. "Nahezu alle Spieler haben sich für die neue Saison an den Verein gebunden. Das ist eine gute Basis für die neue Saison." Ein weiterer Grund für die Verlängerung sei das Trainerteam. "Es ist schön, hier Personen an seiner Seite zu wissen auf die man sich absolut verlassen kann. Robert Rödl fungiert bereits als Co-Trainer.In jüngster Zeit konnte Bösl mit Stefan Axinger einen versierten Leichtathleten als Athletik-Coach gewinnen, Daniel Schneider wird sich auch in Zukunft um die Torhüter kümmern. Von Andre Schille, der in der kommenden Saison die zweite Mannschaft trainieren wird, erhofft sich Bösl zusätzliche neue Impulse. In der neuen Saison wird darüber hinaus Patrick Schleicher als spielender Co-Trainer zur Verfügung stehen.