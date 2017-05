Vermischtes Burglengenfeld

08.05.2017

08.05.2017

"Wir wollen die Sonne hinter den Wolken hervorlocken", sagt Bulmare-Geschäftsführer Reiner Beck. Im Bad in Burglengenfeld hat das Team den Freibadbereich startklar gemacht. Offizieller Start in die Sommersaison ist zwar erst am Samstag, 13. Mai, doch schon seit 6. Mai ist das Sportbecken im Freibadbereich geöffnet. Tickets und Saisonkarten für die Freibadsaison können bereits jetzt im Bad erworben werden. Die Saisonkarte kann bei schlechtem Wetter auch im Hallenbadbereich genutzt werden.

Zum Start in die Freibadsaison beteiligt sich das Bulmare mit einem Familientag an der Aktionswoche des Lokalen Bündnisses für Familien im Landkreis Schwandorf. Während der regulären Öffnungszeit von 10 bis 22 Uhr heißt es am Samstag, 13. Mai 2017, für Familien: nur zwei Stunden zahlen, aber den ganzen Tag bleiben. Und als Familie gilt dabei bereits ein Kind in Begleitung von mindestens einem Elternteil, also für den Fall, dass nur die Mama oder nur der Papa Zeit hat.Das Bulmare spendiert außerdem zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai, jeder Mama ein Stück Kuchen. Am Donnerstag, 25. Mai, bekommt jeder Vater ein kleines Bier. Im Mai wird außerdem eine tibetische Rückenmassage angeboten. Dafür gibt es keine Gutscheine. Terminvereinbarungen unter Telefon 09471/60193120."Licht und Klang" ist das Thema der Mitternachts-Sauna am Freitag, 26. Mai. Von 22 bis 2 Uhr gibt es halbstündliche Aufgüsse und ein Mitternachtsbuffet. Auch das Massageteam hat sich für diesen Abend etwas Besonderes einfallen lassen: Im Saunaruhehaus findet eine Klangschalen-Phantasiereise zur Tiefenentspannung statt.___Weitere Informationen: