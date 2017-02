Vermischtes Burglengenfeld

Alle guten Dinge sind Drei und das gilt auch für "Probier's mal aus", dem Nachmittag für die ganze Familie, der am Freitag, 3. März, zum dritten Mal im Bürgertreff am Europaplatz stattfinden wird. Etwas neues Probieren, das kann exotisches Essen, Basteln mit Naturmaterialien oder Musik machen sein - der Abwechslung sind keine Grenzen gesetzt. Alle Generationen sind willkommen, um am letzten Tag der Faschingsferien die Aktionsstände der Vereine und Gewerbetreibenden im Jugendcafé oder im Seniorentreff ab 14 Uhr zu besuchen.

Viele Unterstützer

20 Einzelaktionen

Nach dem großen Erfolg der vergangenen zwei Jahre arbeitet das Bürgertreff-Team bereits seit einigen Monaten an der Neuauflage. Mit breiter Unterstützung aus der Burglengenfelder Geschäftswelt und ehrenamtlichen Helfern haben Bürgertreff-Leiterin Tina Kolb, Andrea Schmalzl von den "RelaxKids" sowie Brigitte Leikam und Ines Wollny vom Bürgertreff-Team ein vielfältiges Programm für jedes Alter auf die Beine gestellt."Wir haben so viele tolle Angebote - ich freue mich drauf, einiges auszuprobieren", erklärt Kolb. So helfen beispielsweise "Lieblingsgärtner" Bernd Fischer von der Gärtnerei Fischer und der Garten- und Ortsverschönerungsverein Burglengenfeld beim Gestalten des eigenen Kräutergartens mit, Marlene Unger zeigt wie kreative Papiermosaike entstehen und die Pfadfinderinnengemeinschaft St. Georg aus Maxhütte-Haidhof erklärt "Upcycling" - und baut mit den Gästen aus alten Tetrapacks kreative Vogelhäuschen. Ein echter Klassiker im Programm ist inzwischen das Basteln und Arbeiten mit Edelsteinen, für das Andrea Schmalzl von den "RelaxKids" zuständig ist. Bürgermeister Thomas Gesche zeigte sich beeindruckt vom Programm und bedankte sich beim Organisationsteam für den kreativen Einfallsreichtum und das große Engagement. "Es freut mich besonders, dass sich so viele unterschiedliche Akteure beteiligen", so der Bürgermeister laut einer Mitteilung der Stadt bei der Vorstellung des Programms. Denn neben dem Team der Stadtbibliothek, den Erzieherinnen des Josefine- und Louise-Haas-Kindergartens, der VHS im Städtedreieck sind auch die Fokusgruppe Jugend und Lehrkräfte des Kommunalen Musikunterrichts an diesem Tag mit von der Partie. "Dies ist wieder einmal ein Beleg für die Familienfreundlichkeit unserer Stadt".Es stehen knapp 20 Einzelaktionen auf dem Programm. Das Besondere daran: Wer sich eine Laufkarte am Stand des Bürgertreffs abholt und an fünf Aktionen teilnimmt, der nimmt an einer Verlosung teil und kann tolle Preise gewinnen. Auch das Rahmenprogramm im Aktionsraum ist vielversprechend: Um 14.30 Uhr gibt es Life Kinetik mit Cornelia Raab, um 15.15 Uhr zeigen die Klangmäuse ihr Können, um 16 Uhr (sowie um 17.30) wird es laut bei "Drums Alive" und um 16.30 Uhr wird mit Alexander Spitzer Schwertkampf und Bogenschießen geübt. Im Besprechungsraum kann man in eine Spielgruppe nach der "Alexander-Technik" hineinschnuppern und Sebastian Thomann erfindet Geschichten für kleine und große Gäste.___Weitere Informationen: