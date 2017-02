Sport Cham

Vom Nordwesten in den Südosten - komplett durch den Bayerischen Wald. Und das nicht mit den Auto oder dem Zug, sondern auf Skiern. Das geht. In Ostbayern lockt die Bayerwaldloipe viele Langläufer. Und die Größen sind immer voll dabei ...

Auf der alten Bahnlinie

Etappen der Bayerwaldloipe 1. Etappe: Lohberg-Bayerisch Eisenstein (11 Kilometer/mittelschwer mit langem Anstieg)

2. Etappe: Bayerisch Eisenstein-Zwiesel (21 Kilometer/mittelschwer)

3. Etappe: Zwiesel-Spiegelau (16 km/leicht bis mittelschwer)

4. Etappe: Spiegelau-Riedlhütte-St. Oswald (10 km/mittelschwer mit steilem Anstieg)

5. Etappe: St. Oswald-Grafenau-Neuschönau (7 km/leicht bis mittelschwer)

6. Etappe: Neuschönau-Hohenau-Mauth (21 km/leicht bis mittelschwer

7. Etappe: Mauth-Mitterfirmiansreuth (23 km/mittelschwer bis schwer)

8. Etappe: Mitterfirmiansreuh-Haidmühle (18 km/mittelschwer)

9. Etappe: Haidmühle-Neureichenau (11 km/leicht)

Alternative für 8./9. Etappe: Mitterfirmiansreut-Neureichenau (30 km/mittelschwer)

Von Altreichenau nach Lackenhäuser gibt es auch noch eine Alternativstrecke.



Die Loipen werden ständig in Schuss gehalten. Natürlich kann es witterungsbedingt bei der Präparierung zu Verzögerungen kommen. Die Gemeinden lassen sich die Loipenpflege auch einiges kosten. Für Langläufer dagegen ist dieses Wintervergnügen nahezu kostenlos. Nur einige Gemeinden verlangen über Parkgebühren eine geringe Nutzungsgebühr (etwa Lohberg oder Mauth). Wann genau die Idee von der Bayerwaldloipe geboren wurde, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall war es eine Anregung des Tourismusverbandes Ostbayern in Regensburg, die die Gemeinden vor Ort sofort umgesetzt haben.



Informationen:

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94518 Spiegelau, Telefon: 08553/97 93 94 3 www.ferienregion-nationalpark.de

Tourismusverband Ostbayern: Telefon 0941/585390, info@ostbayern-tourismus.de



An beiden Stellen kann auch Kartenmaterial bestellt werden. Auskünfte über Befahrbarkeit der Loipen: 08553/9793943 oder www.schneebericht-bayern.de. Auskünfte über Übernachtungen: 08553/9793943

Wenn er den Durchblick hat, dann schaut auch der König zu. Den Großen Arber umhüllen oft Nebelschwaden, haben die sich aber verzogen, dann hat der König des Bayerwaldes den besten Blick hinüber zum Langlaufgebiet Scheiben. Dort im Gemeindegebiet von Lohberg startet die wohl längste Loipe Deutschlands. Etwa 150 Kilometer lang ist die Bayerwaldloipe - vom äußersten Zipfel der Oberpfalz im Landkreis Cham führt sie hinunter ins Dreiländereck nach Neureichenau. Zum großen Teil verläuft die Route durch den Nationalpark. Schilder mit einer großen Schneeflocke weisen den Weg durch die Höhen und Tiefen des Bayerischen Waldes.Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Loipe ein Klassiker, denn zu laufen ist sie nur im klassischen Stil. Und nur in eine Richtung geht es durch das ostbayerische Mittelgebirge - von Nordwest nach Südost. "Aber es braucht schon gute Winter, dass die Loipe wirklich durchgehend befahrbar ist", sagt Robert Kürzinger von der Ferienregion Nationalpark in Spiegelau. Einen Winter wie diesen. "Bei solchen Verhältnissen informieren sich auch viele über die Loipe", ergänzt Kollegin Theresa Resch. Die meisten Interessierten kämen aus der näheren Umgebung: aus Niederbayern und der Oberpfalz.Das mit dem durchgehend ist nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ab und an muss man die Skier abschnallen, um Straßen zu überqueren. Oder es ist auch mal der ein oder andere Meter zum nächsten Loipeneinstieg zu laufen. Aber das nehmen die Langläufer gerne in Kauf. Werden sie doch entlohnt mit all den Dingen, die dieser Wintersport ausmacht: Loipen, die sich über glitzernde Wiesen ziehen, die durch enge Waldschneisen führen, die sich entlang der Waldwege schlängeln, und Strecken, die flotte Abfahrten genauso bieten wie moderate Aufstiege. Und dann diese Aussicht. "Die Größen des Bayerwaldes sind immer die Begleiter", sagt Kürzinger. Meist hat man sie im Blick: Der Arber schaut weit hinein ins Land, der Große Rachel und auch der Lusen recken den Langläufern ihre Gipfel entgegen.Allerdings gibt es dann doch auch Stellen, an denen man die Skier nicht nur zum Straßenüberqueren abschnallt. Etwa am Reichenberg in der Nähe von Riedlhütte. Steil schlängelt sich der Weg nach oben, ehe es nach St. Oswald hinübergeht. Nur ein paar Kilometer weiter zeigt sich, dass sich die Touristiker immer wieder Gedanken um Verbesserungen machen. "Hinten bei Hohenau gibt's einen Abschnitt, da ist es auch bei guten Bedingungen nicht optimal", sagt Kürzinger.Auf zwei Kilometern liegt auch im tiefsten Winter wenig Schnee. "Aber wir arbeiten an einer Lösung", verspricht er. Nur eine paar Kilometer weiter gibt es genügend Weiß. Auch durchs "Schneeloch" Mauth-Finsterau führt die Strecke. Im Grunde ist die Bayerwaldloipe ein geschicktes Aneinanderreihen der Loipennetze der einzelnen Gemeinden. Hier, wo die Winter immer noch ein bisschen schneereicher sind als anderswo, hat nahezu jeder Ort sein eigenes Angebot, gespurt und gewalzt. "Die Gemeinden kümmern sich sehr um die Bayerwaldloipe", versichert Kürzinger.Zunächst werden auch immer die Verbindungen zwischen den Orten gespurt. "Aber da gibt es auch einige, die sich beschweren, wenn nicht in aller Früh alles gespurt ist", berichtet Resch von typischen Nörglern. "Wir tun da, was wir können." Der große Teil ist bestens präpariert, für Schneeverwehungen oder Äste und Tannenzapfen in der Loipe können die Touristiker nichts. Wobei es aber an der ein oder anderen Stelle doch mehr "Schneeflocken" sein könnten. Ein paar Hinweisschilder zusätzlich würden die Orientierung erleichtern. Allerdings sollte man auch das Kartenmaterial sehr gut studieren, das die Tourismusämter kostenlos zur Verfügung stellen. Auf den Karten ist auch jede Etappe mit ihren Schwierigkeiten detailgenau beschrieben.Genaue Zahlen, wie viele Läufer alljährlich auf der Bayerwaldloipe unterwegs sind, gibt es nicht. Zu zahlreich sind die Einstiegsmöglichkeiten. "Aber es gibt schon Leute, die das von Anfang bis Ende durchziehen", weiß Kürzinger. Dann geben die Tourismusämter auch Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten. Einige Pensionen und Hotels fahren den Langläufern auch das Gepäck an den nächsten Zielort. Die meisten absolvieren aber immer wieder einzelne Abschnitte der Tour. "So wie die Wanderer beim Goldsteig. Da machen auch viele immer wieder nur die ein oder andere Etappe", sagt Katrin Hable. Die junge Tourismus-Expertin sitzt in Neureichenau, unten im Dreiländereck, dem Zielort der Bayerwaldloipe. Hier am Dreisessel ist auf der Loipe sehr viel los."Die letzte Etappe ist auch sehr schön zu laufen", beschreibt sie den Weg von Haidmühle direkt an der tschechischen Grenze hinunter zum Zielort. Es geht entlang einer alten Bahnlinie. Ohne großes Gefälle kann man hier bestens langlaufen. Die Strecke kreuzen ab und an Schlittenhunde-Gespanne. Einige Urlauber wandern gemütlich auf ihren Skiern dahin, andere eilen sportlich dem Ziel entgegen. Adalbert Stifter hat der gut zehn Kilometer langen Loipe den Namen gegeben. Der österreichische Schriftsteller machte hier immer wieder Urlaub. Und da war er auch ab und an in Neureichenau, dem Zielort nach den 150 Kilometern.Die letzten Meter der spektakulären Tour sind dann aber doch eher unspektakulär. "Ja, ich glaube, das ist das Ende der Loipe", sagt ein jung gebliebener Senior, als er sich die Latten abschnallt. Keine Zielflagge, kein Zielstrich, nur rechts im Schnee hat sich die letzte Flocke, etwas angerostet, halb versteckt. Für viele ist sie dennoch die schönste Flocke - geschafft.