08.05.2017

Eine 79-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmittag in falscher Richtung auf die B 20 gefahren. Sie stieß mich einem anderen Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei Cham mitteilt, fuhr die 79-Jährige aus Berlin am Sonntagmittag auf der Fahrt auf der B20 fest, dass sie in falscher Richtung unterwegs war. Sie wollte mit ihrem Fiesta auf der Straße wenden und übersah dabei ein anderes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Fiesta erlitt jedoch Totalschaden.Der Schaden am Skoda beläuft sich auf 5000 Euro. Die Feuerwehr Chammünster regelte den Verkehr.