24.01.2017

Schwerste Verletzungen hat sich eine 36-jährige Frau aus der Tschechischen Republik bei einem Unfall am Montag gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 20 zwischen Kothmaißling und Weiding (Kreis Cham) zugezogen. Sie war wohl aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraden, wo ihr Fahrzeug mit einem Sattelschlepper kollidierte, sagte ein Polizeibeamter vor Ort.

Der Lastwagen, der elf fabrikneue Kleinwagen geladen hatte, geriet daraufhin ins Schlingern, durchbrach die Leitplanke auf der linken Straßenseite und stürzte die Böschung hinab, wo er mit den Rädern nach oben liegen blieb. Die beiden Insassen des Lastwagens kamen mit leichten Verletzungen davon.Den Einsatzkräften bot sich in der bitterkalten Nacht im ersten Moment eine extrem unübersichtliche Lage - zumal in der Erstmeldung nur von einer eingeklemmten Person in einem Auto die Rede gewesen sei, sagte Kreisbrandinspektor Marco Greil. Zudem war aber die Leitplanke auf 75 Metern Länge völlig zerstört. Am Fuß der Böschung lag der Sattelschlepper - ebenfalls aus der Tschechischen Republik. Rund um das Gefährt: mehrere kleine Autos, lauter Toyota Aygo in verschiedenen Farben. Nagelneu. Insgesamt elf Stück hatte der Autotransporter geladen.Eine wichtige Aufgabe der Rettungskräfte war es, zu ermitteln, ob noch weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Letztendlich seien aber - außer den kaputten Neuwagen - keine weiteren Wracks mehr gefunden worden. Fahrer und Beifahrer des Lkws, 48 und 30 Jahre alt, hätten sich aus eigener Kraft befreien können, sagte ein Polizist.Am schlimmsten erwischt habe es die Fahrerin des Ford, deren Zustand zunächst kritisch gewesen sei. Sie habe nicht per Hubschrauber nach Regensburg gebracht werden können, da dieser wegen des schlechten Wetters nicht starten konnte. Die Straße war bis Montagnachmittag gesperrt. Beachtlich dürfte auch die Schadenssumme sein. Eine erste, vorsichtige Schätzung der Polizei am Unfallort: mindestens 250 000 Euro.