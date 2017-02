Vermischtes Cham

10.02.2017

10.02.2017

In einem Mehrfamilienhaus in der Bäumlstraße in Cham kam es am Donnerstag zu einer Verpuffung, bei der sich ein 22-jähriger Mann schwer verletzte. Wie die Polizei heute mitteilt, starb der Mann vergangene Nacht an den Folgen seiner Verletzungen.

Der 22-jährige hielt sich im Kellerraum auf,. Er trug dadurch schwerste Brandverletzungen davon. Der Mann konnte sich anschließend noch ins Freie retten und von den Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht werden. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Brandverletzungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Derzeit gehen die Ermittler von einem Suizidgeschehen aus.