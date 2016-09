Vermischtes Cham

02.09.2016

Ein junger Mann aus Stamsried ist am Sonntagabend in Cham unterwegs. Plötzlich geht eine Gruppe junger Männer auf ihn los. Der 26-Jährige wird schwer verletzt. Zwei Passanten eilen zur Hilfe.

Von einer bisher noch unbekannten Gruppe von fünf bis zehn jungen Männern wurde am Sonntag, 28. August, gegen 22.30 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Stamsried angegriffen. Zwischen dem Marktplatz und dem Kirchplatz in Cham schlugen die Männer den 26-Jährigen zusammen. Dem Opfer kamen zwei junge Männer zur Hilfe, die wenige Meter vor ihm unterwegs waren. Der Stamsrieder erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und wurde nach ärztlicher Versorgung in eine Spezialklinik verlegt, wo er am Montag operiert werden musste.Die unbekannten Männer in der Gruppe waren alle stark alkoholisiert und hatten ein geschätztes Alter von etwa 25 Jahren. Sie wurden mit „muskulös“ beschrieben. Weitere Zeugen des Vorfall bzw. Hinweise auf die Tätergruppe nimmt die Chamer Polizei (Telefon 09971/85450) entgegen.