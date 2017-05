Wer die Opel-Leute ärgern möchte, spricht vom neuen Crossland X als Senioren-Auto. Zwar erfüllt der Meriva-Nachfolger mit seinen Ausmaßen, seiner erhöhten Sitzposition, der leichtgängigen Lenkung und der guten Übersichtlichkeit exakt die Anforderungen der Generation "Silber", doch das will man bei Opel nicht hören.

Preise und Motoren Opel Crossland X: SUV im B-Segment. Länge: 4212 mm, Breite: 1825 mm, Höhe: 1605 mm; Kofferraum 410 - 1255 l; Leergewicht: 1163 - 1319 kg; Zuladung: 516 - 521 kg; Tankinhalt 45 l





Benziner: 1.2 ; 3-Zyl., 81 PS, 1199 ccm, 118 Nm bei 2750 U/min; Höchstgeschwindigkeit 170 km/h, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 14 sek., Verbrauch 5,1 l Super, CO2: 115 g/km, Preis ab 16 850 Euro (Selection). 1.2 Ecotec 3-Zyl., 110 PS, 1199 ccm, 205 Nm bei 1500 U/min; Höchstgeschwindigkeit 188 km/h, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 10,6 sek., Verbrauch 4,8 l Super, CO2: 109 g/km, Preis ab 20 650 Euro (Edition). 1.2 Turbo 3-Zyl., 130 PS, 1199 ccm, 230 Nm bei 1750 U/min; Höchstgeschwindigkeit 206 km/h, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 9,1 sek., Verbrauch 5,0 l Super, CO2: 114 g/km, Preis ab 21 100 Euro (Edition).



Diesel: 1.6 4-Zyl., 99 PS, 1560 ccm, 254 Nm bei 1750 U/min; Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 11,6 sek. (Ecotec: 12,0), Verbrauch 3,8 l Diesel (Ecotec 3,6), CO2: 99 g/km (Ecotec 93), Preis ab 19 300 Euro (Selection) (Ecotec ab 21 950 Euro /Edition). 1.6 4-Zyl., 120 PS, 1560 ccm, 300 Nm bei 1750 U/min; Höchstgeschwindigkeit 187 km/h, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 9,9 sek., Verbrauch 4,0 l Diesel, CO2: 103 g/km, Preis ab 22 800 Euro (Edition). (ma)

Zugegeben: Kein Hersteller bewirbt sein Produkt als Rentnerkutsche, das regelt schon der Markt. Und auch der Crossland zeigt mit seinem frischen Design durchaus sportliche Ansätze, soll neben dem Mokka, den es mit Allradantrieb gibt, Menschen ansprechen, die einen SUV im B-Segment fahren möchten. Der Preis ist eine Ansage: 16.850 Euro nimmt der freundliche Opel-Händler für den Einstiegs-Benziner mit 81 PS. Der kommt schon in der Basis-Ausstattung "Selection" als Fünftürer und -sitzer mit Features wie Müdigkeitswarnung, Spurassistent, Verkehrsschilderkennung, Tempomat und einem Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Eine manuelle Klimaanlage lässt sich für 1140 Euro dazubestellen. Macht knapp 18.000 Euro für ein komplettes Auto.Wir konnten bei der Fahrvorstellung in Venetien die stärkeren Benziner, ebenfalls mit drei Zylindern und 110 bzw. 130 PS fahren; ferner den 120-PS-Diesel. Unsere Empfehlung geht zum 110-PS-Benziner, weil der - im Gegensatz zum Einstiegsmotor - eine Ausgleichwelle spendiert bekommen hat und deshalb runder läuft. Das Motörchen erfreut mit kernigem Klang und guter Durchzugskraft (205 Newtonmeter) und passt gut zum Crossland X. 130 PS sind fast schon zu viel. Da scharren die Vorderräder dann schon arg. Für einige Motoren gibt es eine 6-Gang-Automatik, die etwas gummig agiert. Vielfahrern sei trotz Diesel-Bashings der sehr sparsame und laufruhige Vierzylinder-Selbstzünder ans Herz gelegt.Auffallend ist, wie luftig und leicht sich der Innenraum präsentiert. Und das ist so gewollt. Neben dem Crossland X haben die Rüsselsheimer im selben Segment ja noch den Mokka X im Programm. Der ist - obschon sieben Zentimeter länger - knapper geschnitten, weil als Geländegänger konzipiert. Von außen nach innen entwickelt, sagen die Designer. Beim Crossland das Gegenteil: von innen nach außen - mit vielen Ablagen, großzügigem Innenraum, optionalen Sitzen, die das Gütesiegel der Aktion gesunder Rücken (AGR) tragen mit einstellbarer Lendebwirbelstütze, einer verschiebbaren Rückbank (150 Millimeter), einer dreistufig arretierbaren Lehne, die sich im Verhältnis 40:60 zu einem fast ebenen, bis zu 520 Liter großen Kofferraum umklappen lässt.Und Opel legt noch eine Schippe drauf. Freilich gegen Aufpreis und meist in Paketen gibt es Goodies, die man in dieser Klasse nicht erwartet: Voll-LED-Scheinwerfer, ein Head-Up-Display und eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera einen automatischen Parkassistenten, den Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung. Dazu kommt digitale Vernetzung mit Opel OnStar mit WLAN-Hotspot und neuen Services wie Hotelreservierung und Parkplatzsuche. Die IntelliLink-Infotainment-Technologie mit bis zu acht Zoll großem Farb-Touchscreen spricht mit Apple CarPlay und Android Auto. Smartphones laden während der Nutzung per Wireless Charging induktiv auf.War da nicht was mit PSA? Richtig: Der Crossland ist verwandt mit dem Peugeot 3008 und wird wie er in Saragossa gebaut. Motoren und Fahrwerk stammen vom Franzosen. Die Aufgabe von Opel war es, die typischen Qualitäten der Marke mit dem Blitz anzuflanschen. Das ist gelungen. Für Jung und - sorry Opel - Alt.