Er stammte aus Holstein und starb in London. In Sachsen jedoch schrieb Carl Maria von Weber (1786–1826) viele seiner großen Werke. Ein Museum in Dresden-Hosterwitz erzählt vom Leben und Wirken des deutschen Romantikers und zeigt, was für ein Mensch der Komponist, Musiker und Dirigent war.

Entdeckung beim Spazierengehen

Familie mit Liebe zu Tieren

Nach 18 Jahren Heimkehr nach Dresden

Am Ostufer der Elbe, vor den Toren der Stadt, mietete sich der Künstler mit seiner Familie zwischen 1818 und 1824 mehrere Jahre lang im Sommer bei einem Winzer ein. Dieses Sommerhäuschen nahe Schloss Pillnitz ist heute das Carl-Maria-von-Weber-Museum, eingerichtet mit Möbeln aus der Zeit des Komponisten. Der Boden im Arbeitszimmer hängt beängstigend schief zur Fensterseite hin. Der schmale, zimmerhohe Ofen mit den roten Kacheln ist noch das Original.Wer sich näher mit den ausgestellten Dokumentkopien befasst, erkennt: Weber war liebevoll und detailverliebt. Akribisch führte er sein Tagebuch; äußerte darin immer wieder die Sehnsucht nach seiner Frau Caroline, wenn er auf Reisen war. Viele Einträge befassen sich mit seinen Ausgaben für Gasthausbesuche und Einkäufe. Von der Uraufführung seiner Oper „Der Freischütz“ am 18. Juni 1821 in Berlin notierte er sich: „Der Freyschüzz. wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus aufgenommen. Ouverture und Volkslied da capo verlangt. überhaupt von 17 Musikstükken 14 lärmend applaudiert. alles ging aber auch vortrefflich und sang mit Liebe. ich wurde herausgerufen. (…) Gedichte und Kränze flogen. Soli Deo Gloria.“Wesentliche Teile der romantischen Oper hatte der Künstler in Hosterwitz komponiert. Auf das Sommerhäuschen war er, mittlerweile Kapellmeister auf Lebenszeit an der Königlich Sächsischen Hofkapelle und mit Wohnsitz in der Dresdner Altstadt, auf einem Spaziergang mit seiner Frau im Frühjahr 1818 gestoßen. Noch im selben Jahr verbrachten sie den ersten Sommer dort. Vor allem Webers musische Arbeit profitierte von der Ruhe draußen vor der Stadt.Die Landschaft des Elbsandsteingebirges könnte ihn beeinflusst haben, wenn man zum Beispiel an die Musik der Wolfsschlucht-Szenen im „Freischütz“ denkt. Auch eine morgendliche Kutschenfahrt nach Pillnitz, auf der ihn dichte Nebenschwaden umfingen, sollen Weber ein Stimmungserlebnis beschert haben, das in die Oper Eingang fand. „Euryanthe“ und „Oberon“ waren weitere Werke, die an der Elbe große Fortschritte machten. Im Hosterwitzer Domizil schrieb Weber schließlich für Caroline die Klavierkomposition „Aufforderung zum Tanz“, die er in einem nahegelegenen Wirtshaus zum ersten Mal den Dorfbewohnern auf dem Klavier vorspielte.In ihrem Sommeridyll hatte die kleine Familie – 1822 war das erste Söhnchen Max Maria auf die Welt gekommen – mehrere Tiere, erzählt Museumsleiterin Dorothea Renz: Jagdhund Ali, Cypernkatze Maune, Kapuzineräffchen Schnuff und einen gezähmten Raben, der sogar ein paar Worte sprechen konnte. Die Monate in Hosterwitz gehörten zu den glücklichsten Zeiten im Leben Webers. Der zweite Sohn, Alexander Victor Maria, bekam sie nicht mehr mit. Seine Geburt war erst ein Jahr nach dem letzten Sommeraufenthalt im Winzerhaus.Aus den Tagebuchaufzeichnungen Webers geht hervor, wie sehr ihn seine chronische Tuberkulose schwächte. Trotzdem unternahm er 1926 noch eine Reise nach London, wo der „Oberon“ im April im Covent-Garden-Theatre uraufgeführt wurde. Diesem umjubelten Ereignis folgten unter Webers Dirigat noch elf weitere Aufführungen. Am 5. Juni 1826 erlag der Komponist in London im Alter von 39 Jahren seiner Krankheit.Wie das Museum erzählt, wurde der Künstler zunächst an seinem Sterbeort beigesetzt. Erst 18 Jahre später überführte man seinen Sarg heim nach Dresden, wo Weber auf dem Alten Katholischen Friedhof seine letzte Ruhestätte fand. Für den Trauerzug schrieb Richard Wagner nach Motiven aus „Euryanthe“ eine Trauersinfonie. In einem Schaukasten des Museums hängen zwei Quasten, die während des Zuges vom Sarg abgefallen waren. Gleich daneben zeigt eine Totenmaske die markanten Züge im schmalen Gesicht des Künstlers.Der Grabstein auf dem Friedhof in Dresden, entworfen von Gottfried Semper, musste aufgrund seines verwitterten Zustandes ersetzt werden. Das Original steht heute im Garten in Hosterwitz. Carl Maria von Weber wollte das Sommerhäuschen mit Gartenlaube und Pferdestall einst sogar kaufen. Mit dem Eigentümer war bereits alles besiegelt. Der frühe Tod kam Weber dazwischen.