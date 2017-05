Sotschi. Nach seinem Wutausbruch samt gestrecktem Mittelfinger fand Sebastian Vettel schnell wieder die Beherrschung. Für allzu schlechte Laune vor der Abreise aus Sotschi gab es beim Hessen auch keinen Grund. Ganz im Gegenteil: Dass Valtteri Bottas nun bei Mercedes mit seinem ersten Grand-Prix-Sieg zum ernsthaften Formel-1-Konkurrenten des überraschend strauchelnden Silberpfeil-Stars Lewis Hamilton geworden ist, kann für Ferrari-Fahrer Vettel noch von Vorteil sein.

Entsprechend gönnerhaft präsentierte sich der Deutsche nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Russland hinter Bottas, obwohl er noch auf der Schlussrunde wegen einer zeitraubenden Überrundung stinksauer gewesen war. "Im ersten Moment beißt man sich in den Hintern. Unterm Strich können wir aber am besten einschätzen, wie man am Lenkrad drehen muss, und er hat das super gemacht", sagte Vettel.Siegdebütant Bottas ist der Nachfolger im Weltmeister-Auto von Mercedes nach dem Rücktritt von Titelträger Nico Rosberg. Der 27 Jahre alte Finne war zwei Wochen vorher schon zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole Position gestartet, diesmal machte er Startrang drei hinter Vettel und dessen Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen auf den ersten Metern wett und gewann vor Vettel und Räikkönen.Hamilton wurde nur Vierter. "Das ist nicht das Ende der Welt", betonte der 32 Jahre alte Brite, der 2014 und 2015 in Russland gewonnen hatte. Sein Rückstand im Klassement wuchs auf 13 Punkte. "Ich denke daran im Moment nicht", behauptete er.Hamilton beschäftigte zwei Wochen vor dem Europa-Auftakt in Barcelona vielmehr, warum er diesmal in Russland überhaupt nicht zurecht kam. "Zu jammernd, zu unbeständig, zu angespannt", höhnte die "Gazzetta dello Sport" über den Superstar. Die Folge des Formtiefs: Zum ersten Mal wurde der 54-malige Grand-Prix-Gewinner vom neuen Teamkollegen klar geschlagen. Droht den Silberpfeilen nun etwa die Fortsetzung des teilweise eskalierten Stallduells zwischen Hamilton und Rosberg? Teamchef Toto Wolff bemühte sich am Sonntagabend im Fahrerlager von Sotschi, solchen Spekulation den Schwung zu nehmen. "Beide wollen nur Rennen gewinnen und um die WM kämpfen", sagte er.Grand Prix von Russland52 Runden à 5,848 km/303,897 km), 30.4 2017: 1. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes 1:28:07,743 Std.; 2. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari +0,617 Sek.; 3. Kimi Räikkönen (Finnland) - Ferrari +11,000; 4. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +36,320; 5. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +1:00,416 Min.; 6. Sergio Perez (Mexiko) - Force India +1:26,788; 7. Esteban Ocon (Frankreich) - Force India +1:35,004; 8. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Renault +1:36,188; 9. Felipe Massa (Brasilien) - Williams + 1 Rd.; 10. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Toro Rosso + 1 Rd.; 11. Lance Stroll (Kanada) - Williams + 1 Rd.; 12. Daniil Kwjat (Russland) - Toro Rosso + 1 Rd.; 13. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas + 1 Rd.; 14. Stoffel Vandoorne (Belgien) - McLaren + 1 Rd.; 15. Marcus Ericsson (Schweden) - Sauber + 1 Rd.; 16. Pascal Wehrlein (Worndorf) - Sauber + 2 Rd.. Ausfälle: Jolyon Palmer (Großbritannien) - Renault (1. Rd.); Fernando Alonso (Spanien) - McLaren (1. Rd.); Romain Grosjean (Frankreich) - Haas (1. Rd.); Daniel Ricciardo (Australien) - Red Bull (6. Rd.)Fahrer-Wertung, Stand nach 4 von 20 Wettbewerben: 1. Vettel 86 Pkt.; 2. Hamilton 73; 3. Bottas 63; 4. Räikkönen 49; 5. Verstappen 35; 6. Ricciardo 22 ... 11. Hülkenberg 6. Konstrukteurs-Wertung: 1. Mercedes 136 Pkt.; 2. Ferrari 135; 3. Red Bull 57; 4. Force India 31; 5. Williams 18; 6. Toro Rosso 13; 7. Haas 8; 8. Renault 6