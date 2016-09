Eine Landratte wie der Durchschnitts-Oberpfälzer kann sich das Leben auf einer Hallig wohl kaum vorstellen. Die Marschinsel Hooge im nordfriesischen Wattenmeer führt ihren Besuchern vor Augen, womit die Einheimischen das ganze Jahr über konfrontiert sind, abgeschottet von der Welt und manchmal in die Enge getrieben von der Nordsee.

Jeder zahlt den „Hallig-Taler“

Gänsehaut im Sturmflutkino

Mit weiß schäumenden Strudeln im Schlepptau rast das Schnellboot „Adler Express“ auf Hooge zu. Wie eine Fata Morgana wachsen die Inselgehöfte dunstblau aus dem Horizont. Mit jeder Seemeile werden die Konturen der Hallig deutlicher, doch viel Land ist auch aus nächster Nähe nicht zu sehen. Nur wenige Meter erhebt sich die Hallig aus der Nordsee, offiziell 5 Meter über Normalhöhennull (NHN), wird lediglich überragt von den zwölf Warften, wie die Hügel heißen, auf deren Plateaus die reetgedeckten Gebäude stehen. Zehn der Warften sind bewohnt.107 Einwohner (Stand: März 2016) zählt Hooge, die zweitgrößte Hallig im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Eine Lehrerin unterrichtet die sieben Schulkinder, eine Erzieherin betreut die sechs Zöglinge in der Kindertagesstätte. Einen Arzt gibt es nicht auf Hallig Hooge, aber einen Krankenpfleger, der den Hubschrauber anfordert, wenn es im Ernstfall nötig ist.Als die „Adler Express“ mit einem sanften Rumpeln am Fähranleger im Nordosten des Eilandes andockt, warten bereits Fahrradverleiher und Planwagenkutschen auf die Tagesgäste, von denen jedes Jahr rund 90 000 kommen. Zunächst ist jedoch der „Hallig-Taler“ zu entrichten, ein kleiner finanzieller Beitrag der Besucher, den die Halligverwaltung in die touristische Infrastruktur investiert. Schmale Asphaltwege überziehen die gut fünfeinhalb Quadratkilometer große Insel aus Salzwiesen und Wassergräben. Die Kutscher dirigieren ihre Pferde auf Ausweichstreifen, wenn ein Gefährt entgegenkommt. Große Eile scheint hier ohnehin niemand zu haben.Erster Haltepunkt ist die Kirchwarft, gekrönt vom Wohnhaus des Inselpastors. Der Pfarrhof ist wesentlich größer als die kleine Sankt-Johannis-Kirche mit ihrer Ziegelfassade und dem blauen Holzgestühl. Die Glocke hängt im Freien in einem hölzernen Turm im Schatten einiger Bäume, daneben der kleine Friedhof mit den niederdeutschen Namen auf den Grabsteinen und Kreuzen. Am Fuß der Kirchwarft markieren Metallringe an einem baumstarken Pfosten die Wasserstände der schwersten Sturmfluten, die in den zurückliegenden Jahrzehnten über die Hallig hereingebrochen sind.Wie sich diese Naturereignisse, die sogenannten „Landunter“, auswirken, zeigt eindrucksvoll das Sturmflutkino auf der Hanswarft. In dem kleinen Saal mit mehreren Reihen einfacher Stühle treibt ein viertelstündiger Film den Halligbesuchern eine Gänsehaut über den Rücken: Bei Sturmflut, wenn eine Springtiede und auflandige Winde zusammentreffen, setzt die Nordsee das gesamte Eiland unter Wasser. Nur die Warften spitzen, wie lauter winzige Inseln, aus den Wellen heraus. Die Bewohner sind geübt darin, Kind und Kegel, Tiere und Fahrzeuge in Sicherheit – nämlich auf die Anhöhen – zu bringen. Ist die Sturmflut vorüber, hält der Deich das Wasser zunächst noch auf der Hallig. Erst wenn die Schleuse geöffnet wird, kann es abfließen, zurück in die Nordsee.Die Hanswarft ist die Hauptwarft der Hallig. „Das ist unsere Hauptstadt, genannt City“, scherzt die junge Kutscherin und fügt hinzu: „Sie hat sogar eine Umgehungsstraße.“ Auf der Hanswarft sind das Bürgermeisteramt und das Gemeindehaus angesiedelt, ebenso das Fremdenverkehrsbüro, die Feuerwehr, Geschäfte und Gaststätten. Das Heimat- und Halligmuseum erzählt 300 Jahre Halliggeschichte. Die Schutzstation Wattenmeer betreibt im Nationalparkhaus Hooge mit großem Engagement das „Erlebniszentrum Mensch und Watt“, das seinen kleinen und großen besuchern anschaulich die Tiere und die Vegetation der Wattregion nahebringt. Wer am Spätnachmittag wieder auf die „Adler Express“ steigt, ist sich bewusst, dass der „Hallig-Taler“ auf Hooge gut angelegt ist, und ist außerdem froh, dass das nächste „Landunter“ ohne ihn stattfinden wird.