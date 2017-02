Jeep hat mit dem 1992 eingeführten Grand Cherokee einen Meilenstein gesetzt. Nun folgt ein umfassendes Facelift; ein neues, frisches Design für eine bullige Optik und mehr Komfort. Im Innenraum sind hochwertige Materialien wie Laguna-Leder verarbeitet.

Und auch am Infotainment wurde nicht gespart. TomTom führt zum Ziel. Auch ist der Jeep längst in der Neuzeit angekommen und mit dem World Wide Web vernetzt. Im Modell "Trailhawk" sind sogar Offroad-Pages vorinstalliert. Doch nicht nur optisch wurde der Grand Cherokee dem Jetzt angepasst. Technisch hat er auch einige Features an Bord.So wurde zum Beispiel die vordere Kollisionswarnung um eine Aufprallvermeidung ergänzt. Die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage reduziert das Tempo bei der Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug. Die Rückfahrkamera zeigt dynamisch den Fahrweg an, ein Parkassistent erkennt Lücken für Quer- und Längsparker. Den Grand Cherokee bietet Jeep in 6 Varianten an, preislich startet er bei 50 900 Euro und bietet in der Grundausstattung Laredo 190 Pferdestärken. Das Topmodell SRT hat 468 muntere Pferdchen unter der Haube und kostet stolze 87 900 Euro. Neu im Grand Cherokee-Programm ist der Trailhawk. Auf den Routen abseits der gepflasterten Straße ist er der Junge für alle Fälle. Die meistert er nicht zuletzt so souverän wegen zahlreicher Zusatzoptionen, die per Drehknopf und Schalter in der Mittelkonsole eine optimale Fahrzeugeinstellung auf und neben der Straße bieten. (mid)