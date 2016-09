Klassiker in Neuauflage

Mainz. Die "Biene Maja" fliegt weiter: Derzeit werde eine zweite Staffel der Serie produziert, teilte das ZDF der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Geplant sind 52 neue Folgen, in denen Maja in 3D-Technik Abenteuer mit ihren Freunden erlebt.

Ein beherrschendes Thema der neuen Staffel wird nach ZDF-Angaben die Toleranz sein: Maja finde mit ihrer fröhlichen Art stets eine Lösung, mit der alle auf der Klatschmohnwiese leben könnten. Die erste Staffel war 2013 gestartet. Gezeigt wurden von der neuen "Biene Maja" bisher 78 Folgen.Die erste Maja-Zeichentrickserie feiert am 9. September ihren 40. Geburtstag. In der Sendung "Hallo Deutschland" um 17.10 Uhr im ZDF und bei den ZDF-Kindernachrichten "logo!" um 19.25 Uhr im Kika geht es daher auch um die kleine, freche Biene.