Wären sie Bayern, würden sie –angelehnt an den selbstbewussten Claim - des FCB wohl „Mia san Kia“ ausrufen. Doch Kia kommt aus Korea, und da bleibt man bescheiden, auch wenn’s Gründe genug gäbe für eine breite Brust.

Dann macht es päng

Spritzige Dreizylinder

Edition zum Start

Technische Daten und Preise

Kia Rio: Kleinwagen im B-Segment, 5 Türen, 5 Sitze. Länge 4065 mm, Breite (ohne Spiegel) 1725 mm, Höhe 1450 mm; Leergewicht 1110 – 1303 kg, Zuladung 442 – 460 kg, Kofferraumvolumen 325 – 980 l, Tank 43 l.

Benziner: 1,2-l-Vierzylinder, 84 PS, Normverbrauch 4,8 l, CO2 109g/km, 173 km/h, 0-100km/h: 12,9 sec., 11.690 € („Attract“)

1,4-l-Vierzylinder, 99 PS, Normverbrauch 5,0 l, CO2 114g/km, 175 km/h, 0-100km/h: 12,2 sec., 15.090 € (Edition7)

1,0-l-Dreizylinder, 100 PS, Normverbrauch 4,5 l, CO2 102g/km, 186 km/h, 0-100km/h: 10,7 sec., 16.890 € (Dream-Team-Edition)

1,0-l-Dreizylinder, 120 PS, Normverbrauch 4,7 l, CO2 107g/km, 190 km/h, 0-100km/h: 10,2 sec., 19.290 € („Spirit“)

Diesel: 1,4-l-Vierzylinder, 77 PS, Normverbrauch 3,5 l, CO2 92g/km, 165 km/h, 0-100km/h: 14,0 sec., 17.490 € (Dream-Team-Edition)

1,4-l-Vierzylinder, 90 PS, Normverbrauch 3,8 l, CO2 98g/km, 175 km/h, 0-100km/h: 12,0 sec., 20.190 € („Spirit“).

Die Marke hat einen Lauf. Kia verkauft in Deutschland 65 Prozent mehr Autos als noch vor sechs Jahren. 2016 rollten 60.522 Autos mit der markanten Tigernase auf die Straßen der Republik. Einer, der zu diesem Erfolg beiträgt ist der Rio, ein Kleinwagen im B-Segment, der Vier-Meter-Polo-Klasse also. Und den Rio gibt es jetzt neu. Die vierte Generation schwappt an diesem Wochenende in die Show-Rooms der Händler. Deren Netz möchte Deutschland-Boss Steffen Cost um 40 bis 50 weitere ausbauen, vor allem im ländlichen Bereich.Eigentlich ist der Rio zwei Autos: In der unverändert 11.690 Euro teuren Basis („Attract“) ein ordentlich ausgestatteter Fünfsitzer und –türer mit ausreichend Platz für Menschen und Gepäck. Wer möchte, kann aber auch mehr als 20.000 Euro für einen Rio ausgeben und erhält dann einen flotten Flitzer mit Features, die man in dieser Klasse nie oder selten findet. Allen gemein ist ein selbstbewusstes Karosserie-Design mit langer Motorhaube, kurzen Überhängen und einer kräftigen Schulterlinie. Innen gibt es – je nach Ausstattung – mal Hartplastik, mal weichere Kunststoffe, klar gezeichnete, große Instrumente und Sitze, die auch großen Menschen guten Seitenhalt und ausreichend Auflagefläche gewähren. Die Haltebügel im Dachhimmel gleiten gedämpft zurück, dafür schnalzen die Sonnenblenden so krachend in ihre Ausgangsposition, dass man fast in Deckung gehen möchte.Wir haben bei der Rio-Vorstellung am Tejo-Fluss die verschiedenen Motoren probiert und sprechen eine klare Empfehlung für den 1-Liter-Dreizylinder aus, den es in zwei Leistungsstufen – mit 100 und 120 PS gibt. Dieses Motörchen klingt kernig aber nicht unangenehm und macht richtig Laune. Kraft schon in den unteren Regionen und eine Drehfreude bis in die höheren zeichnen das neu entwickelte (und auch im C’eed erhältliche) Triebwerk aus. Dagegen wirken die Vierzylinder Otto-Motoren (84 und 99 PS) und auch die Diesel (77 und 90 PS) nachgerade schlapp. Freilich möchte man mit einem Kleinwagen keine Rennen gewinnen, und deshalb ist die Motorisierung im Rio vermutlich nicht das erste Kaufargument. Die 7-Jahres-Garantie (bis 150.000 km) schon eher.Und die Sicherheits-Features. Dazu zählt beim Rio auch ein Notbremsassistent mit Fußgängerkennung, der mit Radar und Kamera arbeitet (990 Euro im Paket mit Spurhalteassistent und Tempomat, Serie in den Top-Linien). Der optionale 7-Zoll-Monitor mit scharfer Grafik versteht sich gut mit Apple- und Android-Handys und erlaubt die Bedienung der gängigen Apps. Der Rio bietet ein stämmiges Armaturenbrett mit eingängiger Bedienung der Schalter, ausreichend Ablagen und einen recht großen Kofferraum, der zwischen 325 und 980 Liter fasst. Dabei lässt sich der Ladeboden versenken, und die hinteren Sitze klappen zu einer ebenen Fläche um.Fahren im Kia Rio ist eine sichere und agile Angelegenheit. Der rund 1100 Kilogramm wiegende Wagen geht gut ums Eck, reagiert sehr direkt auf Lenkbefehle und macht (vor allem mit Dreizylinder) Spaß. Die Schaltung – je nach Motor 5- oder 6-Ganggetriebe – lässt vielleicht die letzte Knackigkeit vermissen, ist aber okay. Zum Start legt Kia eine so genannte „Dream-Team-Edition“ auf, die zu einem Mehrpreis von rund 2500 Euro einen ganzen Strauß von Extras mitbringt. Ein 100-PS-Dreizylinder kostet dann zum Beispiel 16.890 Euro. Dafür gibt es einen Kleinwagen, der attraktiver ist als der Fußball, den die Bayern derzeit spielen.