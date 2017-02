Menschen, die sich für einen Seat Leon entscheiden, tun dies, weil sie den etwas anderen Golf haben möchten. Oder das sportive Design schätzen. Oder einfach nur sparen möchten. Sie können aber auch Rennfahrer sein.

Auch mit Allrad

Von soft bis hart

Der Abstand zum Wolfsburger Teilespender wird, was Qualität und Anmutung anbelangt, immer geringer. Seat ist auf der Überholspur. Und mit dem neuen Leon Cupra gilt das nicht nur im übertragenen Sinne. Das ist kein Golf im Schafspelz, sondern ein Löwe im Lammfell.300 PS aus zwei Litern Hubraum - das ist schon ein Wort. In weniger als fünf Sekunden erreicht der Wagen die 100-km/h-Marke, und erst bei 250 km/h regelt die Elektronik ab. Das satte Drehmoment von 380 Nm liegt über ein breites Drehzahlband von 1800 bis 5500 Umdrehungen an. Das verhilft dem Cupra zu einer druckvollen Leichtigkeit, die sich mit dem sportlich abgestimmten Fahrwerk zu einer Mission verbindet, die man Fahrspaß nennt. Endlich gibt es den Cupra (leider nur den Kombi ST) auch mit Allradantrieb (2000 Euro), denn so kommt die Kraft noch souveräner auf die Straße. Die frontgetriebenen Modelle scharren dagegen schon spürbar mit den Hufen, auch wenn Seat ihnen ein selbstschließendes Differenzialgetriebe (Haldex VAQ) mitgibt, das den Schlupf an den Rädern reguliert und grobes Untersteuern verhindert.Die Cupra-Modelle sind annähernd komplett ausgestattet. Das Getriebe hat sechs Gänge, die entweder per Hand oder von einem Automaten mit Doppelkupplungsgetriebe (1700 Euro) gewechselt werden. Per Tastendruck kann der Fahrer verschiedene Fahrprofile wählen - von Komfort bis Cupra (was ja für Cup-Racing steht). In letzterer Einstellung ist der Leon härter, schärfer, lauter. ESP ist serienmäßig an, lässt sich aber in zwei Stufen deaktivieren: ohne Traktionskontrolle oder komplett ohne Schleuderschutz. Interessant vor allem für jene, die den Wagen auf der Rennstrecke bewegen wollen. Wir haben das auf dem "Circuito de Castelloli" unweit von Barcelona getan und hatten noch lange danach leicht verzogene Gesichtsmuskeln. Ob es vom breiten Grinsen kam oder den wirkenden G-Kräften - wer weiß?Knapp 40 000 Euro sollte auf der Seite haben, wer einen allradgetriebenen Leon ST anschaffen will. Weil man dafür zwei Autos bekommt, nämlich einen Sportwagen und eine auch wintertaugliche Familienkutsche, ist das ein faires Angebot. Den Einstieg in die 300-PS-Welt markiert der dreitürige SC mit Frontantrieb für 34 020 Euro.