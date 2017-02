Sehr viel Platz, sehr viel Luxus und Komfort - und sehr viel Leistung: Diese Kombination hat die BMW M GmbH mit dem Topmodell der 7er-Reihe auf die Räder gestellt. Der jüngste Streich der sportlichen BMW-Tochter sprintet wie ein waschechter Sportler und vermittelt die entspannte Gewissheit, dass auf Wunsch in Sekundenbruchteilen beeindruckende Kräfte zur Verfügung stehen. Und zwar exakt 610 PS, um es auf den Punkt zu bringen.

Noch leben sie, die Zwölfzylinder. Im Falle des neuen 7er-Topatlethen handelt es sich um ein 6,6-l-Triebwerk mit Doppelturbo, das sein beeindruckendes maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter bereits bei 1550 Umdrehungen bereitstellt. Was das in der Realität bedeutet, lässt sich im normalen Straßenverkehr nur in Ansätzen nachvollziehen.Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolviert der Luxus-Bolide in äußerst beachtlichen 3,5 Sekunden. Abgeregelt wird bei 250, auf Wunsch bei 305 km/h. Und wenn er dürfte, wie er wollte, wäre erst bei 345 Sachen Schluss. Dass dieses anspruchsvolle Sportprogramm nicht ohne den entsprechenden Flüssigkeitsnachschub möglich ist, versteht sich von selbst: 12,8 Liter genehmigt sich die feine Limousine.Bezahlen lässt sich BMW das Sportprogramm mit mindestens 166 900 Euro. Jede der vielen Pferdestärken muss dem künftigen Eigner also knapp 274 Euro wert sein. (mid)