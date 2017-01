Der Kreis schließt sich: Seit dieser Saison können Wintersportler den kompletten Arlberg per Ski erkunden. Mit dem Bau der neuen Flexenbahn schufen die Arlberger die Verbindung der Skigebiete Warth- Schröcken und Lech-Zürs mit St. Anton.

Auf den Spuren der Stars

Touren-Herausforderung

"Der weiße Ring"

Der Arlberg Anfahrt



Erreichbar sind Lech und Zürs vom Klostertal aus über den Flexenpass. Von Warth her ist die Lechtalstraße im Winter wegen Lawinengefahr gesperrt. Der nächstgelegene Bahnhof ist Langen am Arlberg und auf der Tiroler Seite St. Anton am Arlberg. Nach St. Anton fährt man über den Arlbergpass.



Skipass-Preise



Der Tages-Skipass für das gesamte Gebiet Ski Arlberg kostet für Erwachsene 52 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 31 Euro.



Heliskiing



Als einziger Ort in Österreich bietet Lech-Zürs Heliskiing an. Zur Auswahl stehen der "Mehlsack"-Gipfel - für erfahrene Skifahrer - und die "Schneetäli-Orgelscharte" für Skifahrer mit mittlerem Können. Der Helikopter fliegt ab dem Kriegerhorn oberhalb von Lech und ab dem Flexenpass über Zürs. Helikopter-Skiing ist nur mit Ski- und Bergführern der Skischulen möglich. Der Preis pro Flug liegt für vier Passagiere und einen Skiführer zwischen 410 und 470 Euro.

Bisher war Pisten-Hopping am Arlberg umständlich und anstrengend: Skifahrer mussten mit dem blauen Skibus von Lech-Zürs nach St. Anton den Flexenpass hinuntertuckeln. Das ändert sich jetzt: Seit dieser Saison fahren vier Zehn-Personen-Gondeln vom Trittkopf über den Pass zur Alpe Rauz. 305 Pistenkilometer, 200 hochalpine Tiefschnee-Kilometer und 87 Bahnen in Tirol und Vorarlberg: Der Arlberg ist jetzt das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs - und das fünftgrößte der Welt.Die Region ist das Zuhause vieler Meilensteine rund um den Wintersport. Angefangen hat alles 1895 mit dem Pfarrer von Warth, Johann Müller. Der ließ er sich aus Skandinavien per Post Skier schicken. Pfarrer Müller galt fortan als Skipionier. Der erste Skiclub wurde 1901 im Arlberg-Hospiz gegründet, das Wedeln erfand 1903 Hannes Schneider. Er gründete 1928 am Arlberg die erste Skischule Österreichs und unterrichtete bereits Ende der 1920er Jahre die von ihm entwickelte "Arlberg-Technik".Der erste Schlepplift Österreichs wurde in Zürs 1936 gebaut, ein Jahr später die Galzigbahn. Die Arlberger veranstalteten das erste Skirennen der Alpen und nahmen 2004 in Lech und Schröcken die ersten beheizbaren Sesselbahnen der Welt in Betrieb.Unter dem Namen "Run of Fame" - gewidmet den Ski-Stars des Arlbergs - entstand mit der Verbindung der Skigebiete ein Rundweg, der über sieben Gipfel führt, 18 000 Höhenmeter überwindet und 65 Pistenkilometer von Warth nach Lech und Zürs bis St. Anton und zurück bietet.Ein durchschnittlicher Skifahrer braucht den ganzen Tag, um die Tour zu fahren, rechnen die Experten der Arlberger Bergbahnen. Wer die Runde in einem Zug schaffen will, braucht gute Kondition, muss Skifahren auf roten und schwarzen Pisten beherrschen und früh starten.Von Warth-Schröcken geht es nach drei blauen Abfahrten mit dem Auenfeldjet über den Saloberkopf rüber ins Lechtal. Dort führt die Route über den Schleglkopf und den Rüfikopf entspannt weiter nach Zürs. Über die neue Trittkopfbahn gelangen Wintersportler mit der ebenfalls neuen Flexenbahn-Verbindung zur Alpe Rauz. Hier ist der Anschluss an die Skigebiete von St. Christoph und St. Anton. Es folgt ein Abstecher ins Rendl. Danach geht es von der Valluga mit 2811 Metern zurück zur Alpe Rauz und der Flexenbahn.Der Rückweg führt über das Madloch-Joch (2438 Meter) hinein in eine spektakuläre Tourenabfahrt. Sie ist die größte Herausforderung der Runde - sogar für geübte Skifahrer. Ist die Tourenabfahrt geschafft führt ein steiler Sessellift vom Dorf Zug hoch zum Kriegerhorn (2173 Meter). Nun geht es die Piste in Lech abwärts, über den Saloberkopf (2043 Meter) zurück ins Walserdorf Warth.Insgesamt investierte die Flexenbahn GmbH, bestehend aus Stubner Fremdenverkehrs-GmbH und der Ski Zürs AG, 45 Millionen Euro in die Bahn auf der Vorarlberger Seite sowie die 2016 ebenfalls neu gebauten Trittkopfbahnen und die Albonabahn II. Die Flexenbahn ist eine Einseil-Umlaufbahn mit 47 Kabinen für jeweils zehn Personen. Bei einer Fahrzeit von sechs Minuten können jede Stunde bis zu 2400 Personen befördert werden. Dabei legt die Bahn, die hoch über der Flexenpass-Straße verläuft, eine Strecke von 1,8 Kilometern zurück und überwindet einen Höhenunterschied von 562 Metern.Der Arlberg ist seit dem 19. Jahrhundert die Heimat vieler Skipioniere und Ski-Stars. Hannes Schneider, der damals "schnellste Skifahrer Europas" revolutionierte mit seiner weltberühmten Arlbergtechnik das Skifahren und machte es filmtauglich. Schneider erlangte mit Ski-Filmen weltweiten Ruhm. Den Spuren folgten viele Stars, wie der Lecher Egon Zimmermann. Im Jahr 1962 wurde er Weltmeister im Riesenslalom und gewann zwei Jahre später olympisches Gold in der Abfahrt. Er ist ebenso Mitglied im Ski-Club Arlberg wie der international erfolgreiche Skirennläufer Mario Matt. Seine 14 Siege bei Weltcuprennen und zwei Weltmeistertitel im Slalom vervollständigte er 2014 mit einer olympischen Goldmedaille.Der Arlberg hat aber noch mehr Besonderheiten zu bieten. "Der weiße Ring" ist eine 22 Kilometer lange Skirunde, die von Warth über Lech nach Zürs und Zug und über Oberlech zurück nach Warth führt. Die Route besteht seit über 50 Jahren. Seit 2005 gibt es das gleichnamige Rennen. Vor rund 60 Jahren entstand die Skirunde aus der Vision des Vorarlbergers Sepp Bildstein. Vom Gipfel des Rüfikopfs auf 2131 Metern führt "der Weiße Ring" zwischen schroffen Felsen hindurch. Nach 22 Kilometern und 5439 Höhenmetern haben die Wintersportler das Rennen geschafft und den Arlberg bezwungen.