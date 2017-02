Alles zum Thema „Heiraten“: Messe „Hochzeitswelt“ am 18. und 19. februar in Nürnberg – Oberpfalz-Medien verlost Freikarten

Die Hochzeitswelt, die große Messe zum Thema „Heiraten“, gastiert am 18. und 19. Februar wieder in der Nürnberger Meistersingerhalle. Der Pflichttermin für alle angehenden Brautpaare und Brauteltern präsentiert sich heuer noch größer und informativer. Die Besucher finden hier alles rund um den schönsten Tag im Leben.

Öffnungszeiten:

oberpfalz-Medien verlost 5x zwei freikarten für die Hochzeitswelt. Wer gewinnen will, schreibt bis Montag, 13. Februar 2017, eine E-Mail mit Namen, Anschrift und Telefonnummer an die Adresse Wer gewinnen will, schreibt bis Montag, 13. Februar 2017, eine E-Mail mit Namen, Anschrift und Telefonnummer an die Adresse freikarten@oberpfalzmedien.de – die Gewinner werden benachrichtigt.

Über 60 ausstellende Firmen sind an diesem Samstag und Sonntag mit von der Partie. Neben Tipps und Tricks finden die Brautpaare hier auch diefür Damen und Herren. Des Weiteren finden tollestatt. Diese präsentieren Herzog Braut- und Abendmode.Was ist anders auf der Hochzeitswelt? Die Besucher finden in der Meistersingerhalle zehn Brautmodenstudios und Maßateliers aus der Region mit einer gigantischen Auswahl an Braut-, Herren- und Galamoden. Überdies dabei sind Fotografen, Juweliere, Konditoren sowie Anbieter zu den Themen Video und Deko - einfach alles zum Thema Heiraten. Natürlich gibt es Live-Musik, Sondersaaldekorationen und Vorzugs-Messerabatte.Da die Hochzeitswelt eine Verkaufsmesse ist, können die Brautpaare alle Artikel und Leistungen vor Ort erwerben und buchen. Die Besucher können sich umfangreich informieren und sich die Messeangebote sichern.Dieses Jahr erstmalig können die Gäste in der „Wedding-Lounge“ verweilen und sich mit Köstlichkeiten aus dem Bistro die Wartezeit zur nächsten Brautmodenschau verkürzen.Die Hochzeitswelt ist eine der größten Hochzeitsmessen Süddeutschlands mit einer riesigen Anzahl an Brautstudios aus dem süddeutschen Raum. „Holen Sie sich Anregungen bei den Brautmodenshows und informieren Sie sich bei den Hochzeitsspeziallisten auf der Hochzeitswelt.“Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr.Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet auf www.hochzeitswelt-info.de