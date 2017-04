Vor 100 Jahren, am 26. Februar 1917, nahm die "Original Dixieland Jazz Band" im Studio von RCA Victor in New York die beiden Stücke "Livery Stable Blues" und "Dixie Jazz Band One Step" auf. Es war der Startschuss zu einer beispiellosen Erfolgsstory einer Musikform, die vorher nur ein Schattendasein in obskuren Kneipen und zwielichtigen Etablissements geführt hatte.

Hohe Messlatte

Cover als Kunstwerk

Bedrohte Tonträger

Internationaler Jazztag Seit dem Jahr 2012 feiert die Unesco am 30. April weltweit den "International Jazzday" mit Konzerten und Live-Übertragungen auf vielen Radiostationen und Fernsehsendern. Ziel des Gedenk- und Aktionstages ist es, an "die künstlerische Bedeutung des Jazz, seine Wurzeln und seine weltweiten Auswirkungen auf die kulturelle Entwicklung zu erinnern." Auch der Bayerische Rundfunk beteiligt sich diesmal an den Feierlichkeiten. Auf BR-Klassik überträgt er von 20 bis 23 Uhr ein Live-Konzert aus dem Münchner Funkhaus. Vier Bands mit Wurzeln in Albanien, Deutschland, Frankreich, Japan, Moldawien und den U.S.A stehen auf der Bühne. Der amerikanische Pianist und Komponist Herbie Hancock ist Unesco-Botschafter für interkulturellen Dialog und Schirmherr des "International Jazz Day". Er wird sich mit einer Video-Botschaft an die Hörer richten. (lr)

Die Schallplatte, und später auch der Rundfunk, sorgten von da an für den weltweiten Siegeszug des Jazz. Dass aber gerade Weiße eine gemeinhin als "Negermusik" bezeichnete Musikkultur auf Schellack dokumentierten, sorgte schon immer für vielfältige Spekulationen und Vorurteile. Louis Armstrong bescheinigte der Band aber eine gewisse Authentizität: "Vier Jahre, bevor ich Trompete spielen lernte, wurde das erste erwähnenswerte Jazzorchester in New Orleans von einem Kornettspieler namens Dominick James LaRocca gebildet". Legenden ranken sich um den legendären Buddy Bolden, der keine Schallplatten aufnehmen wollte, weil er Angst hatte, seine Spielweise könnte sonst kopiert werden.Die fünf weißen Musiker der Band, die sich zunächst "Original Dixieland Jass Band" (ODJB) nannte (damals mit Doppel-s geschrieben), kamen 1916 nach Chicago, wo sie den New Orleans Jazz präsentieren sollten und mit ihrer damals neuartigen Musik einen solchen Erfolg hatten, dass sie im Jahr darauf nach New York eingeladen wurden. "For Dancing" stand auf dem Etikett und für 75 Cent wurde sie verkauft. Hört man sich die Aufnahmen heute an, so wirken sie doch recht holprig und steif, Improvisation ist hier Fehlanzeige. Die Imitation von Tieren auf einem Bauernhof durch die Instrumente erzeugt eher ein müdes Lächeln.Ganz anders bei Platten, die nur wenige Jahre später entstanden. "King Oliver's Creole Jazz Band" oder Louis Armstrong und seine "Hot Five" oder "Hot Seven" machen deutlich, was diese Musik so sensationell und neuartig machte: Rhythmus, Improvisation und individuelle Ausgestaltung führen zu ersten Höhenflügen des Jazz. Und doch konnte man diese Gruppen nie live erleben, sie waren ausschließlich für die Plattensitzungen zusammengestellt und legen noch heute die Messlatte für jede traditionelle Jazzband.Was ist Jazz? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Jelly Roll Morton und auch Nick la Rocca, der Klarinettist der "ODJB", bezeichneten sich selbst als "Erfinder des Jazz" und führten jahrelange Prozesse. Doch auch vorher gab es schon Schallplatten mit Ragtime, Gospel, und Blaskapellen, die man als Vorläufer dieser Musik bezeichnen könnte. Zwischen 1913 und 1914 machten das Orchester von James Reese Europe Aufnahmen für RCA Victor, die als eine der frühesten Aufnahmen des "hot" Ragtime-Stils gelten und überhaupt die ersten Aufnahmen afroamerikanischer Musiker für eine große amerikanische Schallplattengesellschaft waren.1917, wenige Wochen nach den legendären Aufnahmen der "ODJB" verstarb Scott Joplin. Der "King of Ragtime" verstand sich selbst als klassischer Komponist und Musiker, der Ragtime wird eher als Vorstufe zum Jazz angesehen. Joplin machte nie Ton-Aufnahmen, aber seine Pianowalzen für mechanische Klaviere wurden weltberühmt und haben auch den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft. Seine Kompositionen wurden vor allem als Noten verkauft und wanderten erst später ins Repertoire der Dixielandkapellen.Aus den primitiven Aufnahmeverfahren, mit denen man anfangs die Musik aufzeichnete, entwickelte sich ein Eigenleben. Da spielte Sidney Bechet im Jahre 1941 als "One Man Band" (Klarinette, Sopransaxofon, Tenorsaxofon, Piano, Bass und Schlagzeug) den Titel "Sheik of Araby" ein, das "Overdubbing" war geboren. So wurde es auch möglich, dass Chet Baker auf dem Album "Chet Sings" gleichzeitig singt und Trompete spielt, auch eine Session mit dem Gespann Chet Baker und Jimmy Giuffre hat es in dieser Form nie gegeben. Bei Aufnahmen aus dem Jahr 1954 wurde Jimmy Giuffres Solo später eingefügt und Chet Bakers Gesang herausgeschnitten. Klassiker von Miles Davis, wie "Bitches Brew" entstanden am Schneidetisch. Aus stundenlangen Aufnahme-Sessions wurden einzelne Passagen zusammengefügt, Kunstwerke aus der Retorte!War die Dauer der Musikstücke bei den alten 78ern auf drei Minuten begrenzt, so bot die Langspielplatte anfangs mit 25 cm, später mit 30 cm Durchmesser, Platz für ausgedehnte solistische Eskapaden. Nun war es auch an der Zeit, Konzerte aufzuzeichnen und innerhalb der Reihe "Jazz at the Philharmonic" konnten sich die Musiker oft sogar auf zwei Plattenseiten austoben, Benny Goodmans "Carnegie Hall Concert" aus dem Jahr 1938 ist legendär und auch Keith Jarretts "Köln Concert" 1975 genießt nicht nur in Jazzer-Kreisen Kultstatus.Auch während der Kriegsjahre, als die Rohstoffe knapp waren, wurde die Musik auf den sogenannten "V-Discs" (Victory Discs) konserviert, Musik, die als Propaganda in den Rundfunkstationen gespielt wurde und den Soldaten als Unterhaltung und moralische Stütze diente. Später erlebten diese Aufnahmen auf Langspielplatten eine Wiedergeburt.Der Siegeszug der Schallplatten war nicht aufzuhalten. Generationen von Musikern brachten sich autodidaktisch die Grundlagen bei. Immer wieder wurden die Platten angehört, einzelne Stimmen transkribiert oder nach Gehör nachgespielt, Musikschulen oder Universitäten, an denen man Jazz studieren konnte gab es nicht. So kam es, dass Legionen von Saxofonisten wie Charlie Parker oder John Coltrane klangen. Bald kamen auch "Play-along" Platten in Mode, zu denen der Schüler mit seinem Instrument zusammen mit großen Vorbildern trainieren konnte.Nicht selten war die Schallplatte auch Initialzündung um überhaupt zum Jazz zu finden. Meist war es eine Scheibe, die man von einem Freund auslieh, die den Funken auslöste und das ganze Leben veränderte.Aber auch die Verpackung wurde zum wichtigen Medium. Steckten die zerbrechlichen Scheiben anfangs in neutralen Schutzhüllen, so erkannte man bald ihre Funktion als Werbeträger. LP-Cover entwickelten sich zu Kunstwerken, so manche Platte fand wohl gerade wegen des extravaganten Covers ihren Käufer. Es entstanden Alben mit Klappcover und informativen Beilagen. Welch ein Erlebnis, Bilder im Großformat zu betrachten und dazu die Musik zu hören. Heute kann man in dicken Kunstbänden die schönsten Plattenhüllen der Firmen Prestige oder ECM genießen, Bilder, die auch Appetit auf die Musik machen. Manche Musiker gestalteten sogar die Hüllen in Eigenarbeit als Unikate, wie Sun Ra mit seinem Saturn-Label.In den 90er Jahren zogen dunkle Wolken auf. Die CD löste den erfolgreichen Tonträger ab, Plattenspieler verschwanden aus den Wohnzimmern und standen auf der Roten Liste. Erst in den letzten Jahren feierte die Schallplatte ein Comeback, wenn auch meist nur als Prestigeprojekt für Sammler. Boxen mit edler Aufmachung finden wieder Käufer, meist in der Kombination Platte + CD, manchmal sogar noch mit einer DVD und einem Buch als Beigabe. Längst vergriffene Platten, die zu astronomischen Preisen nur von Sammlern gekauft wurden, tauchen wieder auf und finden ihre Käufer.Aber die alten Tonträger sind bedroht: Es wächst eine Generation von Musikkonsumenten heran, die wenig Wert auf eine eigene Plattensammlung legt. Im Internet findet man nahezu alles in Sekundenschnelle, und vergisst es ebenso schnell wieder. Wer erinnert sich nicht an die Scheiben seiner Jugend, hundertfach gehört und mit einem antiken Knistern. Was ist dagegen der oberflächliche Musikkonsum, wo ein Stück meist nur angespielt und in den seltensten Fällen ganz angehört wird?