Mit Rückblicken, Porträts und viel europäischem Kino ist eines der größten Filmfestivals selbstbezogener als üblich. Bei den 67. Filmfestspielen in Berlin ist Deutschland stark vertreten. Der renommierte Dokumentarfilmer Andres Veiel etwa nähert sich dem Künstler Joseph Beuys an.

Dokumentarfilm zu Beuys

Arabische Clans in Berlin

Berlin. Es ist nicht die Aufgabe eines Filmfestivals, das Tagesgeschehen zu reflektieren. Und der gültige Donald-Trump-Film kann ja auch noch nicht gedreht sein. "Je lauter das Geschrei aus dem Oval Office in Washington ist, desto nachdenklicher sollten wir werden", sagte Berlinale-Chef Dieter Kosslick kürzlich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tatsächlich wirkt das Programm der Filmfestspiele, die am Donnerstag beginnen und elf Tage dauern, in diesem Jahr etwas verinnerlicht. So zumindest auf der Bären-Schiene, wo nur eine amerikanische Produktion gezeigt wird: Oren Movermans Bestsellerverfilmung "The Dinner" mit Richard Gere.Stark vertreten sind die Deutschen. Der renommierte Dokumentarfilmer Andres Veiel ("Black Box BRD", "Der Kick") nähert sich in "Beuys" mit bisher unveröffentlichten Bild- und Tondokumenten dem 1986 gestorbenen Düsseldorfer Meister des Weichen, Warmen und Verwirrenden: Honig, Fett, Filz. Ist das Kunst oder kann das weg? Zu kuschlig wird es dabei nicht werden. Es treffen sich hier schließlich zwei Intellektuelle.Volker Schlöndorff begibt sich nach seiner inzwischen ein Vierteljahrhundert alten "Homo Faber"-Adaption noch einmal in den Dunstkreis des Schriftstellers Max Frisch: "Return to Montauk" erinnert an den "Montauk"-Roman Frischs, basiert aber auf dem Originaldrehbuch des irischen Autors Colm Toibin. Die Hauptrollen spielen Stellan Skarsgård und Nina Hoss. Thomas Arslan schließlich schickt in "Helle Nächte" ein Berliner Vater-Sohn-Duo auf eine psychologisch schwierige Reise nach Norwegen.Ebenfalls wieder im Wettbewerb sind zwei Regie-Entdeckungen des Jahrgangs 2013: der Chilene Sebastián Lelio ("Gloria") mit "Una mujer fantástica" und der Rumäne Calin Peter Netzer ("Mutter und Sohn") mit "Ana, mon amour". Zu den Etablierten Filmemachern gehören Aki Kaurismäki mit "The Other Side of Hope", Agnieszka Holland ("Pokot") und Sally Potter ("The Party"). Ein Debütant, aber beileibe kein Unbekannter ist Josef Hader: Der österreichische Kabarettist und Schauspieler stellt seine erste Regiearbeit "Wilde Maus" vor.Celebrities werden vor allem auch mit den Filmen außer Konkurrenz und den Premieren in der Reihe "Berlinale Special" erwartet: Catherine Deneuve und Catherine Frot ("Ein Kuss von Béatrice"), Ewan McGregor ("T2 Trainspotting"), Hugh Jackman ("Logan"). Ein Star von Weltformat schwebt dagegen als Gespenst im Hintergrund. "Der junge Karl Marx" - gespielt von August Diehl im neuen Film von Raoul Peck. Er gehört zu den Figuren, die der Berlinale im Vorfeld ein erstes inoffizielles Motto bescherten: Vom Verlust der Utopien war da die Rede.Einen Promi-Coup hat die Berlinale bereits mit dem Juryvorsitz gelandet: Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven steht seit Jahrzehnten für Filme, die die Grenzen von E und U sprengen, für Trash, der politisch ist, und Experimente, die unterhalten. Dazu kommen die Schauspielerinnen Maggie Gyllenhaal und Julia Jentsch, der Schauspieler und Regisseur Diego Luna, die Produzentin Dora Bouchoucha Fourati, der Künstler Olafur Eliasson und der Regisseur Wang Quan'an.Zum dritten Mal präsentiert das Festival einen Serien-Schwerpunkt: Auf sechs deutsche und internationale Produktionen wird mit jeweils zwei Folgen ein Vorgeschmack gegeben. Interessant werden könnte "4 Blocks", eine zeitgenössische Geschichte um arabische Clan-Strukturen in Berlin-Neukölln. Regisseur Marvin Kren hat sich mit den Horrorfilmen "Rammbock" und "Blutgletscher" als Spezialist für kreatives Genrekino empfohlen. Und falls jemand mal gucken will, wie das früher so gemacht wurde: Im "Berlinale Special" wird Rainer Werner Fassbinders legendäre, fünfteilige TV-Serie "Acht Stunden sind kein Tag" von 1972 in restaurierter Fassung wiederaufgeführt.___Weitere Informationen: