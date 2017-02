Die Berlinale war seit jeher politisch. In Zeiten von Brexit, AfD und Donald Trump umso mehr? Festival-Direktor Dieter Kosslick ließ sich rhetorisch jedenfalls nicht locken. Trump nannte er den "künftigen ehemaligen Präsidenten". Außerdem ließ der die Journalisten wissen: "Unser Programm ist Protest genug."

Rush, Tucci und Boyle

Drei deutsche Beiträge

Meine Figur lässt sich von Bitterkeit überwältigen und hat mit Sicherheit mentale Probleme. Verglichen mit dem Zustand von Donald Trump sind das aber nur Kopfschmerzen. Schauspieler Steve Coogan

Ich bin nach Berlin gekommen, um mich inspirieren zu lassen. Wo sonst könnte man sich besser abschauen, wie man eine Mauer baut. Mexikaner und Jury-Mitglied Diego Luna

Preis der deutschen Filmkritik Der Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) zeichnete abseits der Berlinale in zwölf Kategorien Filmschaffende aus. Als einziger Preis, der ausschließlich von Kritikern vergeben wird, ehrt der VdFk seit 1956 deutsche Filme, die nicht nach wirtschaftlichen, länderspezifischen oder politischen Kriterien bewertet werden, sondern nach künstlerischen.



Erster Preisträger war vor 60 Jahren Helmut Käutners "Der Hauptmann von Köpenick". Über die Preisvergabe entscheiden Jurys, die aus Mitgliedern des Verbandes bestehen. Den Preis der deutschen Filmkritik 2016 erhielten:



Bester Spielfilm: "Toni Erdmann" (Maren Ade)



Bestes Spielfilmdebüt: "Fado" (Jonas Rothlaender)



Beste Darstellerin : Lilith Stangenberg (Wild)



Bester Darsteller : Josef Hader ("Vor der Morgenröte")



Bestes Drehbuch : Maren Ade ("Toni Erdmann")



Beste Kamera : Wolfgang Thaler ("Vor der Morgenröte")



Beste Musik : Levin Kärcher, Alula Araya ("Beti und Amare")



Bester Schnitt: Heike Parplies ("Toni Erdmann")



Bester Kinderfilm: "Auf Augenhöhe" (Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf)



Bester Dokumentarfilm: "Chamissos Schatten" (Ulrike Ottinger)



Bester Kurzfilm: "Telefon Santrali" (Sarah Drath)



Bester Experimentalfilm: "Havarie" (Philip Scheffner) (doz)

Auch wenn Dieter Kosslick keine politischen Statements abgeben wollte, andere taten es. Medienwirksam waren vor allem die verbalen Watschen für Donald Trump. Allen voran von Hollywood-Star Richard Gere, der eine Rolle im Wettbewerbs-Film "The Dinner" spielt. Eine Pressekonferenz, auf der Journalisten aus aller Welt weilten, nutzte der Schauspieler zum Rundumschlag gegen den amerikanischen Präsidenten. Die Hassverbrechen hätten zugenommen, weil Angst geschürt worden sei. Trumps größtes Verbrechen sei es gewesen, Flüchtlinge mit Terror in Verbindung zu bringen. "Dabei waren Flüchtlinge einmal Menschen in Not, denen wir helfen wollten, denen wir Schutz bieten wollten", sagte Gere.Auch Kollege Steve Coogan, mit dem Gere in "The Dinner" vor der Kamera stand, nutzte die Chance, um sich gegen Trump zu positionieren: "Meine Figur lässt sich von Bitterkeit überwältigen und hat mit Sicherheit mentale Probleme. Verglichen mit dem Zustand von Donald Trump sind das aber nur Kopfschmerzen."Das Politische ist so etwas wie das Markenzeichen der Berlinale - ohne Glamour kommt das Filmfestival aber nicht aus. Das freut die Fans. Für Autogramme und Selfies nehmen sie stundenlanges Warten in eisiger Kälte in Kauf. Stars wie Stanley Tucci, Bruno Ganz, Stellan Skarsgård, Danny Boyle, Catherine Deneuve, Robert Pattinson und Hugh Jackman sorgen für Blitzlichtgewitter am roten Teppich.Auch der australische Schauspieler Geoffrey Rush ("The Kings Speech") schaffte es in die Hauptstadt. Zwar nicht rechtzeitig zur Pressekonferenz des Wettbewerbs-Beitrags "Final Portait" (außer Konkurrenz), in dem er den Künstler Alberto Giacometti spielt. Aber gerade noch, um die Berlinale-Kamera entgegen zu nehmen - ein Ehrenpreis, den Filmschaffende oder Institutionen seit 1986 erhalten.In der Begründung hieß es: "Geoffrey Rush gehört seit mehr als 40 Jahren zu den beeindruckendsten Charakterdarstellern unserer Zeit, der sowohl im Theater als auch im Kino gleichermaßen sein Zuhause hat." Viele erkannten Rush auf den ersten Blick nicht. Eine mächtige Haarmähne krönte sein Haupt - aktuell dreht der Schauspieler in Prag. Rush verkörpert Albert Einstein.Auf der Berlinale liefen in diesem Jahr 399 Filme, Cineasten kauften über 300 000 Tickets. Zu sehen gab es die ganze Bandbreite: Arthaus, Blockbuster, Kurzfilme, Dokumentationen, Animationen. Einer der wohl meist erwarteten Filme war "Logan", in dem Hugh Jackman letztmals in die Rolle des Wolverine schlüpft. Kult-Regisseur Aki Kaurismäki lieferte mit "Das andere Ende der Hoffnung" einen Film voller finnischer Coolness, trockenem Humor und mit einem herausragenden Soundtrack. Für viele gilt er als einer der Favoriten auf den Goldenen Bären (die Verleihung ist heute, Samstag, im Berlinale Palast). Gewinnt Kaurismäki, würde sich nach "Fuocoammare" im zweiten Jahr hintereinander ein Film durchsetzen, der sich mit dem Thema Flucht beschäftigt. Auch Josef Haders Regie-Debüt "Wilde Maus", in dem er auch die Hauptrolle spielt, konnte überzeugen. Hader mimt einen gealterten Musik-Redakteur, der von seinem Verlag entlassen wird. Abseits der Berlinale kürte der Verband der deutschen Filmkritik (siehe Infokasten) den Österreicher zum besten Darsteller für seine Rolle als Stefan Zweig in "Vor der Morgenröte".Im Wettbewerb (insgesamt 24 Filme, sechs werden außer Konkurrenz gezeigt) konkurrieren auch drei deutsche Beiträge um die Preise: "Helle Nächte" von Thomas Arslan, "Beuys" von Andres Veiel und "Return to Montauk" von Volker-Schlöndorff. Die Jury entscheidet über die Gewinner. Sie ist wieder prominent besetzt, etwa mit Maggie Gyllenhaal ("The Dark Night") und Julia Jentsch ("24 Wochen"). Den Vorsitz hat Regisseur Paul Verhoeven ("Basic Instinct") inne.In der Jury sitzt auch der Mexikaner Diego Luna, der sagt: "Ich bin nach Berlin gekommen, um mich inspirieren zu lassen. Wo sonst könnte man sich besser abschauen, wie man eine Mauer baut." Das Filmfestival ist und bleibt nun einmal politisch. "Berlinale-Feind Nr. 1" in diesem Jahr: eindeutig Donald Trump.