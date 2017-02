Sein Roman "Ungeduld des Herzens" auf der Bühne, eine neue Biografie und ein Film: 75 Jahre nach seinem Tod im brasilianischen Exil ist der überzeugte Europäer Stefan Zweig noch immer gegenwärtig.

Frankfurt . Stefan Zweig (1881-1942) ist neben Thomas Mann der wohl berühmteste deutschsprachige Autor des 20. Jahrhunderts. Besonders populär war er in der Zeit zwischen den Weltkriegen, aber auch nach 1945 wurden seine Bücher vielgelesen, so die historischen Miniaturen "Sternstunden der Menschheit" oder die "Schachnovelle". Vor seinem 75. Todestag am 23. Februar ist das Interesse an Zweig wieder neu aufgeflammt: Im vergangenen Jahr kam Maria Schraders Zweig-Film "Vor der Morgenröte" in die Kinos, George Prochnik verfasste eine neue Biografie ("Das unmögliche Exil", 2016).Dieses neue Interesse hat wohl mehrere Gründe. Leben und Werk des überzeugten Europäers Zweig sind eine Mahnung für die Europäer von heute. Der Schriftsteller, der in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1942 im brasilianischen Exil Suizid beging, war verzweifelt über die politische Entwicklung in Europa. "Alle die fahlen Rosse der Apokalypse sind durch mein Leben gestürmt", schrieb er in seiner nachgelassenen Autobiografie "Die Welt von gestern". Heute, wo Europa aus nationalistischen Motiven zu einer wirklichen Zusammenarbeit nicht finden kann, liest man Stefan Zweig mit neuer, geschärfter Aufmerksamkeit.Sein Weg von der Geburt am 28. November 1881 in Wien bis zum Tod in Petrópolis nahe Río de Janeiro führte ihn durch fast die ganze Welt. Er stammte aus einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus, widmete sich früh der Literatur, unternahm noch vor dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Reisen, bis nach Amerika und Indien. Seinen festen Wohnsitz hatte er von 1919 bis zur Emigration 1934 in Salzburg. Er begegnete zahlreichen Künstlern und Politikern wie August Rodin, Thomas Mann, Romain Rolland oder Walther Rathenau. 1926 hielt er in Wien die Grabrede für Rainer Maria Rilke, 1929 für Hugo von Hofmannsthal. 1939 sprach er am Grab von Sigmund Freud in London.In der Autobiografie, als Taschenbuch 2010 bei S. Fischer erschienen, erzählt Zweig sein Leben bis zum Kriegsbeginn 1939. In ihrer Mischung aus persönlicher Erinnerung und historischer Darstellung und Interpretation erweist sie sich als Meisterwerk, lässt die Geschichte in großer Intensität nacherleben.Vor allem liest man sie als Warnung "vor dem Nationalismus, der die Blüte unserer europäischen Kultur vergiftet hat". Dabei hat Zweig über Auschwitz und die systematische Ermordung der europäischen Juden, das schlimmste Verbrechen, selbst nichts mehr erfahren, denn der Holocaust wurde erst 1941 und 1942 beschlossen und organisiert.Die neue Zweig-Biografie "Das unmögliche Exil. Stefan Zweig am Ende der Welt" (C.H. Beck) von George Prochnik sieht im Heimweh des Dichters die Hauptursache für seinen Suizid. Prochnik zitiert Zweigs Freund und Nachlassverwalter Richard Friedenthal: "Aus Freundschaften erwuchs ihm sein Werk in den Anfängen, Freundschaften haben es immer wieder genährt und gesteigert, und aus dem Mangel an lebendigem Kontakt mit seinen Freunden, an dem Heimweh nach den Menschen, die ihm wert waren, ist er zugrunde gegangen."Unter deutschen Emigranten war der Suizid gemeinsam mit seiner Frau sehr umstritten. Der Redakteur und Schriftsteller Franz Schoenberner schrieb in der US-Zeitschrift "The New Republic": "Er hatte nicht das Recht, seine Kameraden mitten im Kampf zu verlassen." Zweig aber war kein politischer Aktivist wie viele Emigranten, kein Kämpfer.Dass er heute wieder so gegenwärtig ist, hat auch einen juristischen Grund: 70 Jahre nach dem Tod eines Autors werden die Rechte an seinem Werk frei. So haben zwei Theater, die Schaubühne in Berlin und das Staatstheater in Wiesbaden, Zweigs einzigen vollendeten Roman "Ungeduld des Herzens" in jeweils eigenen Fassungen auf die Bühne gebracht. Der Diogenes Verlag veröffentlichte eine fünfbändige Taschenbuch-Edition. Und Maria Schrader zeigt in "Vor der Morgenröte" eindringlich Stationen aus seinem Leben im Exil.Es führte ihn über England und New York nach Brasilien. Finanziell litt er nie Not, er konnte Schriftstellerkollegen wie Joseph Roth und Ernst Weiß durch monatliche Renten unterstützen. Sein Wunsch aber, Brasilien zu seiner neuen Heimat zu machen, scheiterte. An seine Freunde schrieb er: "So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen."