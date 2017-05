München. Hätte es den Ventilator an der Stirnseite der Bühne noch nicht gegeben - spätestens für Steven Tyler hätte man ihn erfinden müssen. Doch am Freitag flattern nicht nur die Haare und der Mantel des Aerosmith-Frontmanns traditionell dramatisch im Wind. Auch zumindest ein Hauch von Nostalgie weht mit - immerhin haben die US-Rocker ihre Tour "Aero-Vederci Baby" genannt.

Der angekündigte Abschiedsbesuch bei den deutschen Fans nach 48 Jahren Band- und Musikgeschichte - sollte es denn wirklich einer sein - ist dieser Ausnahmeband würdig. Die mehr als 22 000 Fans auf dem Königsplatz kommen nicht nur aus Deutschland, sondern in größeren Gruppen auch aus Tschechien, Polen oder Italien. Angeheizt von den Melancholie-Rockern Foreigner ("I Want to Know What Love Is", "Urgent") erleben die Fans ein Feuerwerk an Aerosmith-Hits, deren Texte längst in die DNA übergegangen sind.Aerosmith straft sich mit einem starken Auftritt zum Auftakt der letzten Tour ein Stück weit selbst Lügen. Tyler und seine Mitstreiter können noch so oft betonen, vom Musikbusiness die Nase voll zu haben. Davon ist nichts zu sehen, wenn der topfitte 69-jährige Paradiesvogel über die Bühne fegt, mit dem Mikroständer post oder rotzig mit Fans herumplänkelt, wenn Gitarrist Joe Perry den wunderbaren bluesigen Unterton der Rocksongs legt oder Tom Hamilton (Bass), Brad Whitford (Gitarre) und Joey Kramer (Drums) ihre eingestreuten Soli in Länge zelebrieren. Kurz: Einfach 100 Prozent Aerosmith.Natürlich ist das knapp zwei Stunden kurze Set nicht mehr ganz so frisch wie noch vor gut 20 Jahren, als die Band mit dem Album "Get a Grip" eine weitere Fan-Generation begeisterte. Auch muss Tyler bei langgezogenen Gesangsparts wie dem Refrain von "Janie's Got a Gun" zuweilen etwas schummeln. Aber seine charakteristische Stimme hat nichts von ihrer emotionalen Farbe und ihrer Eindringlichkeit verloren.Mit den Powersongs "Livin' on the Edge" und "Love in an Elevator" ist das Ü40-Publikum nach kurzer Aufwärmphase mit- und hingerissen. Atmosphärische Titel wie "Sweet Emotion" (mit stimmigen grünen "Nordlicht"-Strahlern), das Beatles-Cover "Come Together" oder die schöne Liebesballade aus dem Film Armageddon "I Don't Want to Miss a Thing" sorgen zwischen den Krachern für die nötigen Rhythmuswechsel. Schließlich setzt die Band mit "Dream On" und "Walk This Way" einen gigantischen Schlusspunkt.Aufhören, wenn es am Schönsten ist und solange die Fans einen noch hören/sehen wollen, heißt es langläufig bei Künstlern - Aerosmith hätte an diesem Abend den richtigen Zeitpunkt erwischt. Doch wie man in München gesehen hat, gilt das locker auch noch in ein paar Jahren. Die "Last Band Standing" zu sein, war immer das kämpferische Motto der fünf Vollblutmusiker. Daher wollen die eingefleischten Fans nicht so richtig an einen "Aero-geddon" glauben. So stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass das Rentnerleben für Tyler und Co wohl noch einige Jährchen warten muss.