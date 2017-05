Venedig. Zwei deutsche Künstler haben die beiden wichtigsten Preise bei der Kunst-Biennale in Venedig geholt. Der von der Frankfurter Künstlerin Anne Imhof gestaltete deutsche Pavillon bekam den Goldenen Löwen als bester nationaler Beitrag. Der Konzeptkünstler Franz Erhard Walther aus Fulda wurde mit dem Goldenen Löwen als bester Künstler ausgezeichnet. Die Jury würdigte "verstörende" und "radikale" Arbeiten. Die 57. Biennale mit dem Motto "Viva Arte Viva" öffnete am Samstag unter großem Andrang für das Publikum. Die Schau gehört zu den wichtigsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst.

Biennale-Preisträger Goldener Löwe für den besten nationalen Beitrag: Deutschland - Künstlerin Anne Imhof, Kuratorin Susanne Pfeffer



Goldener Löwe für den besten Künstler: Franz Erhard Walther, Deutschland (geb. 1939, lebt und arbeitet in Fulda)



Silberner Löwe für den besten Nachwuchskünstler: Hassan Khan (geb. 1975 in Großbritannien, lebt und arbeitet in Kairo/Ägypten)



Besondere Erwähnung nationaler Beitrag: Brasilien für die Präsentation von Cinthia Marcelle



Besondere Erwähnung Künstler: Charles Atlas (USA, geb. 1949, lebt und arbeitet in New York) und Petrit Halilaj (geb. 1986 im Kosovo, lebt und arbeitet in Bozzolo, Berlin und Pristina)



Goldener Löwe für das Lebenswerk: Carolee Schneemann (USA, geb. 1939).

Im deutschen Pavillon zeigt die Frankfurter Künstlerin Imhof (39) die etwa fünf Stunden lange, düstere Performance "Faust", in der sich Darsteller zu dumpfen Sounds bewegen und der Zuschauer mitten in der Vorstellung steht. Kuratiert wird der Pavillon von Susanne Pfeffer vom Fridericianum Kassel. Die Jury lobte die "kraftvolle und verstörende Installation, die drängende Fragen der Zeit stellt". Ihr Beitrag stehe für "das Recht, anders zu sein", sagte Imhof. Er bezieht sich auch auf die Aufarbeitung deutscher Vergangenheit.Franz Erhard Walther (77) zeigt in Venedig ein großformatiges Werk aus Textil und Stahlplatten. Es habe eine "radikale und komplexe Natur", befand die Jury. Walthers Arbeiten "bringen Form, Farbe, Stoffe, Skulptur und Performance zusammen und binden den Zuschauer auf eine gewinnende Art und Weise ein".Walther ist bekannt für seine Kunst, bei der der Betrachter teilhaben kann. Er freute sich über die Anerkennung. Eine wichtigere Auszeichnung als den Goldenen Löwen gebe es nicht. Bei der 57. Kunst-Biennale zeigen bis 26. November rund 120 Künstler aus 51 Ländern ihre Werke.