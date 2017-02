"Dogtown Munich" hat Herbert Achternbusch sein neues Stück genannt. Der Autor und Filmer, der stets Regeln brach und Konservative und Kirche brüskierte, präsentiert sich im Münchner Volkstheater in seiner typischen Mischung: anarchisch und skurril.

Maria übergibt sich

Hundekot und Happy End

München. Maria, der Marienplatz, München. Katholische Kirche, bayerische Heimat, braune Geister und antike Helden. Alles einmal durchgequirlt, bis zum Ekel übersteigert und dann kongenial mit Wortwitz über die Zuschauerschaft geschwappt: So kennt man Herbert Achternbusch.Am Sonntagabend hat sein neues Stück "Dogtown Munich" im Münchner Volkstheater Uraufführung gefeiert. Das Publikum würdigte mit Bravo-Rufen nicht zuletzt die vier Schauspieler, die über eineinhalb Stunden ohne Pause in gut ein Dutzend wechselnde Rollen schlüpften. Achternbusch war nicht dabei, er hatte kurzfristig abgesagt.Der Regisseur hatte vor allem in den 1980er Jahren mit Filmen und Theaterstücken für Skandale im katholischen und CSU-regierten Bayern gesorgt. Etwa der Film "Das Gespenst", bei dem eine Ordensoberin Jesus vom Kreuz lockt, brachte ihm böse Kritik und eine Reduzierung der Filmförderung ein. Zuletzt war es ruhig geworden um den inzwischen 78-jährigen Provokateur. Eine Uraufführung gab es lange nicht.Für das Volkstheater wagte sich die junge Regisseurin Pinar Karabulut an das Stück, das schon zwei Jahre in der Schublade lag. Die "musikalische Farce" dazu schrieb Daniel Murena: rockig, punkig, klassisch, ein bisschen Glockenspiel - schräg, und damit passend zum Stück."Dogtown Munich" spielt in der Mitte Münchens, auf dem Marienplatz. Die Szenen: Geschäftiges Treiben, Touristen, Münchner tratschen über Banales. Maria, die seit Jahrhunderten golden als Schutzpatronin auf ihrer Säule thront, bekommt von Achternbusch eine völlig neue Rolle als mögliche Geliebte oder zumindest Anhängerin Hitlers."Kruzifi..", flucht sie. Ihr sei "diese Himmelfahrerei" nun einerlei. Sie steigt von der Mariensäule, übergibt sich kräftig, gebiert eine Weißwurst, stopft sie sich in den Mund und stirbt erschlagen von dem griechischen Helden Herakles unter einer Art Heiligenschein, der anfangs hell weiß und nun blutrot inmitten des Theaterraums erglüht (Bühne und Kostüme: Franziska Harm).Bluthunde - Rechtsextreme - kommen und lecken das Blut auf. "Bis zum Ende Eurer Tage werdet Ihr damit nicht fertig", hat Maria gerade noch gerufen. Die nicht beendete Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit hat Achternbusch immer wieder zum Thema gemacht.Bilder fließen ineinander. Wie bei Michelangelos Erschaffung Adams reichen sich zwei Protagonisten die Finger, liefern sich daraus ein Fingerhakeln, das in Tanz übergeht. Dann wieder hocken Münchner am Biertisch beim wüsten Tratsch, geraten in lauten Streit, trinken seelenruhig weiter - und ziehen ab, die Bierbank als Kreuz auf dem Rücken. Sauerkraut und eine angebissene Semmel bleiben zurück.Ein böser Streit unter Passanten entsteht, als ein Hund unter der - nun Marien-freien - Säule sein Geschäft verrichtet. Wer muss das wegmachen? Endlich nimmt auf der Säule, so wird aus dem Off erklärt, Karl Valentin Platz: Der anarchische Komiker wird zum Heiligen und Schutzherrn. Ein sehr münchnerisches Happy End, wenn man so will.___Weitere Informationen: