Von Holger StieglerDie Gebäude im alten Zentrum umweht der Hauch der Geschichte. Da ist zum Beispiel das Hotel Straubinger: Dort wurde 1865 deutsche Geschichte geschrieben, im Sommer unterzeichneten der Ministerpräsident von Preußen Otto von Bismarck und der österreichische Gesandte Gustav von Blome die sogenannte "Gasteiner Konvention" beziehungsweise den "Gasteiner Vertrag".Geregelt wurde darin, wie es mit der Verwaltung der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg weitergeht, nachdem diese zuvor im Deutsch-Dänischen Krieg von Preußen und Österreich gewonnen wurden. Der beginnende Krieg zwischen Österreich und Preußen ein Jahr später machte die Beschlüsse allerdings obsolet.Ans "Haus Austria", früher ebenfalls ein Hotel, sowie an weitere Gebäude sind rund 80 historischer Fotos aufgeklebt, die an die Hochzeit Bad Gasteins als mondäner Kurort erinnern: Thomas Mann, Hans Moser, Billy Wilder, Luis Trenker, Charles Laughton - sie alle waren zur Erholung und zur Kur in Bad Gastein. Ein richtiges "Who's Who" des 20. Jahrhunderts, die Welt war zu Gast im Weltbad. Bereits 1845 waren erstmals der österreichische Kaiser Franz Joseph I. und seine Frau Kaiserin Elisabeth ("Sisi") nach Bad Gastein gekommen, auch der deutsche Kaiser Wilhelm I. besuchte Bad Gastein genauso wie der Zar von Russland, der Schah von Persien, Leopold von Belgien, Franz Schubert oder Franz Grillparzer. Gerne ließen sich die Gäste mit den Prachthotels im Hintergrund ablichten.Oder mit dem Wahrzeichen von Bad Gastein, dem imposanten Wasserfall, der mitten durch den alten Ortskern geht. Die Fallhöhe über drei Stufen liegt bei etwa 340 Metern. Auch wer heute hierherkommt, lässt sich den Wasserfall als Fotomotiv nicht entgehen.Thomas Mann weilte unter anderem 1952 in Bad Gastein und hielt in seinem Tagebuch am 23. August 1952 fest: "7 Uhr Bad. ½ 9 Frühstück. Toast statt des Semmelteigs. Der Himmel heller. Befinden frischer. Beschäftigung mit dem Manuskript. Beim Badearzt; Geschwätz und Verordnungen. Hauptsache sei, daß mein Gewicht stabil bleibe, was, fürchte ich, bei meinem schlechten Appetit, den Kau- und Schluckschwierigkeiten schwer zu erreichen sein wird - Mit Reisiger etwas gegangen. Sonne. Mit ihm im Freien gegessen ("Laube") - Allerlei beschwerliche Post, teils absurd. Besuchs-Anmeldungen - Nachmittags im Bette geschlafen. Nach dem Tee Reisiger zur Vorlesung des Kuckuck-Kapitels aus dem Krull. Die Wirkung ziemlich lahm."Am alten Ortskern von Bad Gastein sind die Jahrzehnte nicht spurlos vorübergegangen, mehr noch: Viele der Prachtbauten sind regelrecht marode. "Aber nur mit morbidem Charme kannst Du nicht überleben", sagt Doris Höhenwarter, Geschäftsführerin des Kur- und Tourismusverbandes Bad Gastein. Einstmalige Vorzeigeobjekte wie das Badeschloss oder eben das Haus Austria und das Hotel Straubinger sind dem Verfall preisgegeben, die Bauzäune stehen nicht grundlos da.Seit Jahren wird darauf gewartet, dass ein millionenschwerer Investor seiner Ankündigung Taten folgen lässt und mit der Sanierung beginnt. Der marode Teil Bad Gasteins wird mittlerweile aber nicht mehr als Bürde für den Tourismus gesehen. "Bis vor einigen Jahren haben sich meine Mitarbeiter im Gespräch mit Gästen immer entschuldigt für den Zustand", erklärt Höhenwarter. Heute werde es vielmehr als eine Art Freilandmuseum gesehen.Seit wenigen Jahren ist die Kommune um eine weitere Attraktion reicher: Mit der Flying-Fox-Anlage "Flying Waters" lässt es sich in etwa 80 Metern Höhe relativ gemütlich an dem berühmten Wasserfall vorbeischweben. Rund 270 Meter ist die Strecke lang, unterwegs ist man - je nach Außentemperatur und Körpergewicht - mit bis zu 50 km/h.An Attraktivität für Besucher hat Bad Gastein bis heute nichts verloren, das hängt auch viel mit dem Imagewandel zusammen. Der Werbeslogan lautet "Ski, Berge & Thermen", von der Exklusivität als Kur- und Thermalbadeort hat sich die Kommune längst verabschiedet. Große Skigebiete wurden erschlossen, höchste Erhebung ist der Kreuzkogel mit knapp 2700 Metern. Dieser bietet neben vielen Kilometern an Pisten auch herrliche Panoramablicke auf die Hohen Tauern bis hin zum Großglockner."Nicht vergessen werden darf allerdings, dass etwa 30 Prozent der Gäste in Bad Gastein Nichtskifahrer sind", sagt Höhenwarter. Die 17 Gasteiner Quellen geben tagtäglich rund fünf Millionen Liter frisches Radon-Thermalwasser mit bis zu 46 Grad frei. In der Zeit von November 2015 bis Oktober 2016 konnten in Bad Gastein insgesamt 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt werden, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 4,5 Prozent - und das alles bei gut 4000 Einwohnern. Bad Gastein hat sich zum Familienferienort entwickelt und wird dies aller Voraussicht auch noch weiter tun.Seit einigen Jahren hat Bad Gastein einen ganz besonderen Werbeträger - nämlich den Berliner Künstler, Musiker und Schauspieler Friedrich Liechtenstein. Bekannt geworden ist er mit dem Lied und dem dazugehörigen Video "Supergeil", das wenig später in einer eigenen Version auch als Edeka-Werbung großen Anklang fand. Im Jahr 2014 ist sein Konzeptalbum "Bad Gastein" erschienen, ein Werk über Sehnsüchte und Träume, voller Poesie und gänzlich abseits vom Mainstream."Als ich das erste Mal nach Bad Gastein gekommen bin, war ich einfach geflasht", erinnert sich Liechtenstein. Schnell habe er erkannt, wie toll der Ort sei, in dem sich das Alte mit dem Modernen verbindet. "Irgendwie fühlte ich mich an Ostberlin nach dem Mauerfall erinnert", erzählt Liechtenstein. Das habe seine Fantasie beflügelt und vieles habe er neu denken können.Er ist sich sicher, dass Bad Gastein alle Möglichkeiten habe, zu einem "Weltkulturort" zu werden. Ihm gehe die Idee eines "Vertikalen Filmfestivals" durch den Kopf, mit dem Bad Gastein ein Alleinstellungsmerkmal generieren könnte. Das wäre lustig und provokativ zugleich. "Der ganze Ort ist vertikal", erklärt er. Der Gründungsmythos sei vertikal, der Wasserfall, die hohen Hotels, die ganze Ortschaft vertikal angeordnet von 840 Höhenmetern bis 1200 Höhenmetern über dem Meeresspiegel. "Und schauen Sie auf Ihr Handy: Sie filmen doch mindestens genauso oft vertikal wie horizontal!", sagt Liechtenstein abschließend.

