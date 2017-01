Ringrichter beim Boxen, Sänger, Kabarettist, Autor, Regisseur, Schauspieler und Moderator des "Aktuellen Sport-Studios" im ZDF. Werner Schneyder passt in keine Schublade. Heute, am 25. Januar, wird er 80 Jahre alt. Und er will nicht weise, sondern klug sein - und sich Gehör verschaffen.

Zur Person Der in Graz geborene Schneyder wurde bundesweit bekannt, als er von 1974 bis 1982 zusammen mit Dieter Hildebrandt als hochgelobtes Kabarettisten-Duo auftrat. Der gelernte Ringrichter kommentierte Boxkämpfe unter anderem bei den Olympischen Spielen 1984. Mehrfach moderierte er das "Aktuelle Sportstudio". Er hat am Theater inszeniert, rund 20 Bücher geschrieben wie aktuell "Gespräch unter zwei Augen", und mehr als 1000 Auftritte als Kabarettist und Sänger absolviert. (dpa)

Wien. Werner Schneyder ist der Meinung, seine Heimat Österreich müsste besser regiert werden, in der Welt müsste sich "Verteilungsvernunft" breit machen, die Banker sollten sich schämen. Den Islam sieht er kritisch, und die lebenden wie toten Kultur-Heroen der Alpenrepublik wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek oder André Heller seien überschätzt. Ein Gespräch über Allah und die Welt:Werner Schneyder: Sie pendelt zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen Resignation und Tollwut. Bei dem "Gangstersyndikat" von Donald Trump wird einem angst und bange. Andererseits zeigt die Präsidentenwahl in Österreich: Es lohnt sich, weiter seine Meinung zu sagen und manchmal auch zu brüllen.In einigen Punkten erzkonservativ, in anderen tief grün, flächendeckend liberal und sozialpolitisch sehr links.Das Land macht etwas richtig, wofür es nichts kann, nämlich, klein zu sein. Es hätte damit die Chance, beispielgebend zu sein und die Reichtumsgrenze zu bestimmen. In großen Ländern ist das Herstellen einer sozialen Balance viel schwieriger.Das bisherige Modell einer großen Koalition ist tot. Eine Koalition von SPÖ und FPÖ würde beide Parteien sprengen. In der FPÖ würden die Nobel-Nazis die Partei verlassen.Man muss Leuten, die sich zu Recht über ihre Lage beschweren, das Argument nehmen. Und die meisten dieser Argumente haben mit dem Teilen zu tun. Das Wort "Verteilungsgerechtigkeit" ist ein Unsinn. Wer will bestimmen, was gerecht ist? Es muss "Verteilungsvernunft" heißen. Ich möchte erreichen, dass sich Bankdirektoren, die jetzt Tausende Menschen entlassen, öffentlich schämen.Eine Gesellschaft, die die Tür so aufmacht, dass jeder hineinurinieren kann, verliert ihre Würde. Am vielgescholtenen Stammtisch gab es wenigstens noch Rede und Gegenrede. Im persönlichen Gespräch überlegt man sich jeden Satz. Die asozialen Medien müssen kein Fluch sein, aber bitte nicht ohne ethischen Filter.Es handelt sich oft um eine Gruppe ohne Intelligenz und Ethik. Da kann man eigentlich nur von negativer Auslese reden. Solche Leute zerstören die kaufmännische Moral, die soziale Balance und die Umwelt. Der Begriff hat sich ad absurdum geführt.Ja, was jetzt passiert, ist eine Farce. Leistungssteigernde Mittel werden in der gesamten Arbeitswelt eingesetzt. Wir prangern Missstände an, wobei doch der Sport exakt unsere Ökonomie widerspiegelt. Niemand kann beim Radsport ohne Chemie schnell über drei Berge fahren. Eine Freigabe von Doping wird den Sport heilen. Irgendwann wird es dann auch eine Bio-Variante des Sports geben - ohne Zusätze sozusagen. Wer hier dopt, der gehört dann aber ins Gefängnis.Der Islam gibt keine Auskunft darüber, was er von Selbstmordattentätern hält. Mir fehlt die Distanzierung islamischer Geistlicher zu den Motiven der Anschläge. Auch der Islam müsste exkommunizieren können. De jure ist er eine Religion, die die Weltherrschaft anstrebt. Wie kann ich es zulassen, dass mich jemand als "ungläubig" bezeichnet, wenn seine Religion die Ausrottung der Ungläubigen befiehlt?Wenn ich jemanden zum Essen einlade und der Mann bestimmt was seine Frau essen soll, breche ich das Essen ab. Wenn in einem Damen-Fußballteam eine Spielerin mit Burka aufläuft, sage ich, das geht nicht.Da werden einige falsch gesehen. Die positive Einschätzung von Thomas Bernhard ist ein literarischer Irrtum, der auf einer gewissen Magie des Faschistoiden beruht. Elfriede Jelinek ist eine Autorin ohne Formgefühl, ohne Gefühl für Dimensionen und Strukturen. Und André Heller ist ein virtuoser Blender.Unter anderem Konstantin Wecker. Er ist eine große Figur - in Wort und Musik. In seinem persönlichen Einsatz auf der Bühne ist er eine allererste Marke. Wir sehen uns selten, aber wenn, haben wir eine helle Freude aneinander.Comedians haben eine furchtbare professionelle Deformation. Sie treten auf, damit die Leute lachen. Das führt zu einer tödlichen Falle. Das ist Idiotie für Idioten. Immerhin haben wir in Österreich Michael Niavarani. Ein Blödler von höchster Intelligenz.Richtige Tourneen mache ich nicht mehr. Aber ich werde in über 20 Städten auftreten, auch in Deutschland.