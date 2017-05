Wittenberg. (KNA) Zum 500-jährigen Reformationsgedenken ist am Samstag in Wittenberg die Ausstellung "Ernst Barlach - Käthe Kollwitz. Über die Grenzen der Existenz" eröffnet worden. Die Schau dauert bis 27. August. "Die Werke von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz artikulieren in eindeutiger, humanistischer Bildsprache dieselben Fragen, die sich Luther 500 Jahre vor ihnen stellte", unterstreichen die Veranstalter. Zu sehen sind verschiedene plastische Bildwerke, darunter der "Güstrower Engel" und die Großplastik "Der Bettler" sowie zahlreiche zeichnerische und grafische Werke. Dabei werden Luthers Wirtschafts- und Sozialkritik in Originalzitaten den Werken gegenübergestellt.

___Weitere Informationen zur Ausstellung:Neuer Hesse-Preis für Adolf MuschgCalw. (dpa) Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg ist mit dem neu geschaffenen Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft ausgezeichnet worden. Muschg nahm den mit 10 000 Euro dotierten Preis am Samstag, seinem 83. Geburtstag, in Calw (Baden-Württemberg) entgegen. Er werde für seine Verdienste um den interkulturellen Dialog und die Auseinandersetzung mit dem Werk Hermann Hesses gewürdigt, hatte der Geschäftsführer der Gesellschaft, Hans-Martin Dittus, mitgeteilt. Muschg gilt als Hesse-Kenner und Verehrer des 1877 in Calw geborenen und 1962 in der Schweiz gestorbenen Dichters und Literaturnobelpreisträgers.