Egal ob Japan, Vietnam oder Ruhpolding: Bandleader der oberbayerischen Band "LaBrassBanda" Stefan Dettl lässt bei Auftritten gerne die Schuhe weg. Auf der Welttour der Band ist er diesem Prinzip wieder treu geblieben.

Termin Die siebenköpfige Combo LaBrassBanda kommt aus Übersee am Chiemsee. Die Musiker rund um den Sänger, Trompeter und Gründer Stefan Dettl mischen seit 2007 traditionelle Klänge und bayerische Texte mit Elementen aus Funk, Jazz Reggae, Techno, Punk und Hip-Hop. Auch in unserer Region treten sie bald wieder auf: Am 5. Juni in Winklarn (20 Uhr) im Bierzelt zu 150 Jahre FFW Winklarn (Johann-Metzler-Str. 29) und am Sonntag, 10. September (19 Uhr), in Wernberg-Köblitz auf dem Festplatz (Sportplatzstraße 22).



München. "LaBrassBanda" veröffentlicht ihr viertes Album "Around The World". Passend dazu erfüllten sich die sieben Musiker einen Herzenswunsch und zogen quer durch die Welt. Sie spielten in Vietnam, Hongkong, Australien, auf Hawaii und in Südamerika. Auf internationalem Parkett gab es trotz bayerischer Mundart keine Sprachbarrieren, verriet Bandleader Stefan Dettl.Stefan Dettl: Gar kein Problem. Das funktioniert alles fast non-verbal. Wir sind in erster Linie eine Musikgruppe - auch wenn uns der Text schon wichtig ist. Warum wird im Ausland fast keine deutsche Musik gehört? Weil der Text immer so im Vordergrund steht. Bei amerikanischen Songs sind die Wörter Teil der Melodie. Aber bei den Deutschen ist der Text oft so wichtig, dass man von der Musik nix mehr mitkriegt.Ja, das wäre auch mal ein Traum. Aber da bräuchten wir allein drei, vier, fünf Wochen. Ich glaube, wenn man da ankommt, wird man erst mal erschlagen von all den Eindrücken. Damit man das richtig erleben kann, braucht man Zeit. Das geht nicht schnell, schnell. Aber stimmt, irgendwann müssen wir da mal hin.Das Wichtigste ist, dass die Leute ihren Kopf aufmachen und die Länder und Menschen anschauen. Und nicht von vornherein beurteilen. Wir wollen sagen: Schau dir mal die Sachen an, geh hin, red mit den Leuten - und lern dazu.Manche Vorstellungen sind um 180 Grad gedreht: In Vietnam haben wir uns unheimlich sicher gefühlt. Obwohl die Leute so einen Stress haben mit dem Verkehr, waren sie total entspannt. In Tokio hatten wir mit Hektik gerechnet, aber das war komplett ruhig. Wir kommen mit einem anderen Weltbild nach Hause.Das Lustige ist, dass unser Aussehen für die Leute zweitrangig ist. Die ersten zwei Lieder stehen sie da - und dann tanzen sie. Die Leute spüren die Energie, es ist ein energetischer Auftritt, wie sie ihn noch nicht erlebt haben. Das ist für uns ein Kompliment. Die meisten kriegen das gar nicht mit, dass wir barfuß spielen. Und Lederhosen - ich glaub, die sind inzwischen salonfähig.Klar. Aber nur, wenn die Temperatur stimmt. Dann bin ich eher barfuß unterwegs als jeder andere.