Berlin. Diane lässt ihr Handy in einem Restaurant liegen, kurze Zeit später klingt in ihrer Wohnung das Telefon. Am Apparat ist der Finder - Alexandre. Mit Witz überredet er die Anwältin zu einem Treffen. Auf die Frage, wie sie ihn erkennt, antwortet der Architekt: "Ich bin nicht zu übersehen." So beginnt der französische Film "Mein ziemlich kleiner Freund", eine Liebesgeschichte mit Hindernissen. Denn Alexandre sieht gut aus, ist charmant und beruflich erfolgreich, lebt in einem schicken Haus, ist aber nur 1,36 Meter groß.

Laurent Tirard (Regie und Drehbuch) erzählt ein romantisches Märchen mit Starbesetzung: In den Hauptrollen sind Oscarpreisträger Jean Durjardin ("The Artist") und Virginie Efira ("Birnenkuchen mit Lavendel") zu sehen. Ein Film wie für einen lauen Sommerabend gemacht, zu viel Tiefgang sollte man allerdings nicht erwarten. Das alles wird leicht und locker in einem Plauderton erzählt. Dujardin macht aus Alexandre keine Witzfigur, komische Akzente setzen eher die Nebenrollen wie die Sekretärin aus der Anwaltskanzlei. Oder der Hund Lucio. Oder die Szene mit dem Kinderpullover. Dujardin zeigt auch, wie es im Inneren des nach außen so selbstbewusst auftretenden Mannes aussieht - es gibt einige nachdenkliche Szenen, die allerdings nicht über das Erwartbare hinausgehen.Die Romanze nimmt ihren klassischen Verlauf: Nach der ersten Leichtigkeit kommt die kritische Phase. Diane ist zwar verliebt, findet aber gleichzeitig, dass sie ein groteskes Paar abgeben. Bleiben die beiden zusammen, können sie mit den Reaktionen ihres Umfelds umgehen? Der Film bleibt sich treu, auch das Ende von "Mein ziemlicher kleiner Freund" ist konventionell - und wieder spielt ein Fallschirm eine Rolle.___Regie: Laurent Tirard - Mit: Jean Dujardin, Virginie Efira, César Domboy - Musik: Éric Neveux - 99 Minuten - ohne Altersbeschränkung - Im Internet: www.meinziemlichkleinerfreund.de/home